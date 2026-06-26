Viernes, 26 de Junio 2026

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Destituyen a comandante de Tránsito que le apuntó con una pistola a un conductor

El mando policiaco Marco Antonio Márquez se vio involucrado en un escándalo que despertó indignación en Guaymas

Por: SUN .

La alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González, confirmó el cese del funcionario. ESPECIAL/PEXELS

La alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González, confirmó el cese del funcionario. ESPECIAL/PEXELS

La alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González, informó que el comandante de Tránsito Municipal fue separado de su cargo y turnado a la Fiscalía de Sonora luego de que le apuntara con una pistola a un conductor.

En un mensaje dirigido a la población, la presidenta municipal informó que, derivado de los hechos ocurridos el jueves 25 de junio que involucran al mando policiaco Marco Antonio Márquez, se tomó la determinación de separarlo de su cargo, tal como lo indican los procedimientos de ley.

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Lo anterior y actuando bajo los principios de legalidad y transparencia, se han interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Comisión de Honor, Justicia y Promoción de este H. Ayuntamiento.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso con la ciudadanía de mantener el orden público y asegura que no se tolerará ninguna acción que vulnere la confianza de las y los guaymenses, externó la munícipe.

JM

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