Viernes, 26 de Junio 2026

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La SRE alista la repatriación de 26 mexicanos tras terremotos en Venezuela

La dependencia confirmó que no hubo afectados por el desastre natural que derrumbó cientos de edificios venezolanos

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco y SUN .

La SRE se coordinará con la Sedena para traer sanos y salvos a los mexicanos que deseen volver. X

La SRE se coordinará con la Sedena para traer sanos y salvos a los mexicanos que deseen volver. X

Después de los terremotos de 7.2 y 7.5 en Venezuela que han dejado 920 fallecidos y 50 mil desaparecidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que los connacionales que permanecen en dicho país se encuentran bien.

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La dependencia a cargo del canciller Roberto Velasco tampoco reportó personas mexicanas fallecidas e indicó que alistan la repatriación de un grupo de connacionales.

Señaló también que la embajada de México en Venezuela ha entrado en contacto, vía teléfono y correo electrónico, con 73 personas residentes o que se encontraban en tránsito.

"Todas se encuentran con buen estado de salud y en lugares seguros", aseguró Relaciones Exteriores.

 

Agregó que un grupo de 26 connacionales desea regresar de manera voluntaria a territorio mexicano y espera ser repatriado con la asistencia de los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que ayer llevaron ayuda humanitaria, y 250 elementos de rescate a territorio venezolano.

"La Cancillería reconoce el trabajo y el profesionalismo del personal diplomático de nuestra representación en Venezuela, el cual se encuentra a salvo y realizando las labores de asistencia y protección consular requeridas", dijo.

La SRE recordó los medios de atención para emergencias de la embajada de México en Caracas, en caso de requerir asistencia o protección consular para personas mexicanas: teléfono +58 412 2524675, y correo embvenezuela@sre.gob.mx.

JM

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