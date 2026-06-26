Después de los terremotos de 7.2 y 7.5 en Venezuela que han dejado 920 fallecidos y 50 mil desaparecidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que los connacionales que permanecen en dicho país se encuentran bien.

La dependencia a cargo del canciller Roberto Velasco tampoco reportó personas mexicanas fallecidas e indicó que alistan la repatriación de un grupo de connacionales.

Señaló también que la embajada de México en Venezuela ha entrado en contacto, vía teléfono y correo electrónico, con 73 personas residentes o que se encontraban en tránsito.

"Todas se encuentran con buen estado de salud y en lugares seguros", aseguró Relaciones Exteriores.

Agregó que un grupo de 26 connacionales desea regresar de manera voluntaria a territorio mexican o y espera ser repatriado con la asistencia de los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que ayer llevaron ayuda humanitaria, y 250 elementos de rescate a territorio venezolano.

"La Cancillería reconoce el trabajo y el profesionalismo del personal diplomático de nuestra representación en Venezuela, el cual se encuentra a salvo y realizando las labores de asistencia y protección consular requeridas", dijo.

La SRE recordó los medios de atención para emergencias de la embajada de México en Caracas, en caso de requerir asistencia o protección consular para personas mexicanas: teléfono +58 412 2524675, y correo embvenezuela@sre.gob.mx.

JM