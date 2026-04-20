Sonora: Conagua emite alerta y pide no usar agua tras derrame químico en Canal Alto

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), por medio del Organismo de Cuenca Noroeste, emitió una alerta preventiva dirigida a los habitantes de las comunidades cercanas al Canal Alto, ubicadas en los municipios de Cajeme, Navojoa y Benito Juárez, luego de que un vehículo de carga sufriera un percance que ocasionó el derrame de sulfato de aluminio en dicho canal.

Debido al posible riesgo de contaminación por esta sustancia química, la dependencia difundió una serie de recomendaciones urgentes con el fin de salvaguardar la salud de la población y prevenir mayores daños.

¿Qué hacer ante derrame de sustancias químicas?

Entre las principales medidas, las autoridades pidieron evitar totalmente el contacto con el agua del Canal Alto y del arroyo El Cocoraque, incluyendo actividades recreativas, domésticas, ganaderas o de trabajo, debido a posibles concentraciones peligrosas del químico.

Se exhortó a la población a no consumir agua de ninguna fuente conectada al canal, ni utilizarla para preparar alimentos, aseo personal o limpieza, hasta que se confirme su calidad mediante estudios oficiales. También se determinó la suspensión temporal del riego agrícola, con el objetivo de prevenir daños en cultivos y evitar la propagación del contaminante en suelos productivos.

Como medida preventiva adicional, se recomendó mantener a mascotas y ganado alejados del canal y sus afluentes, así como hacer uso responsable del agua potable que será distribuida mediante pipas.

La dependencia pidió además almacenar agua de forma segura, estar atentos a posibles síntomas tras exposición y acudir a servicios médicos en caso necesario, así como mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

El accidente de derrame químico

Estas acciones se derivan del accidente registrado la tarde del domingo 19 de abril, cuando un tráiler con doble remolque que transportaba sulfato de aluminio cayó al Canal Alto en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, generando una emergencia ambiental y el cierre -por varias horas- de la carretera federal México 15.

Autoridades activan protocolos por derrame de sulfato de aluminio

Autoridades activaron protocolos inmediatos para contener el derrame, incluyendo el cierre de compuertas para dirigir el material hacia el mar, mientras que cuerpos de emergencia trabajan en la limpieza y saneamiento del afluente.

El suministro de agua potable fue suspendido en algunas zonas, por lo que se implementó un operativo de abastecimiento mediante pipas, además de detener la operación de una planta potabilizadora.

La Conagua informó que mantendrá monitoreo permanente de la calidad del agua y que, una vez concluyan las labores de limpieza, se restablecerán de manera gradual las actividades agrícolas y el suministro para consumo humano. Aunque no se reportaron personas lesionadas en este incidente, el evento encendió las alertas debido a que es el segundo accidente con sustancias tóxicas en menos de 48 horas en la región.

El hecho se suma a lo ocurrido un día antes, en la carretera Guaymas–Hermosillo, donde la volcadura de una pipa que transportaba amoniaco dejó 27 personas intoxicadas; todas fueron atendidas y se reportaron fuera de peligro.

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KR