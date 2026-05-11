SMN alerta por lluvias intensas y onda de calor en gran parte de México esta semana

El frente frío número 50 provocará lluvias intensas y torrenciales en gran parte del país durante las próximas horas, principalmente en entidades del noreste, centro, oriente y sureste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Hidalgo, Puebla y Veracruz enfrentarán las precipitaciones más severas, mientras que Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro también registrarán acumulados importantes.

El sistema frontal interactuará con un canal de baja presión y divergencia en altura, generando además lluvias muy fuertes en Tlaxcala, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones fuertes en Nuevo León, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Chiapas. Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo , además de provocar deslaves, desbordamiento de ríos, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas.

A la par, continuará la onda de calor en al menos 18 Estados del país, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. También se prevén máximas de entre 40 y 45 grados en entidades como Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos.

El SMN señaló que la masa de aire frío asociada al frente ocasionará rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Estados del norte y centro del país, además de un descenso en las temperaturas en regiones del norte, noreste y centro de México. En zonas serranas de Durango, Chihuahua y Estado de México incluso se esperan temperaturas cercanas a los cero grados durante las madrugadas.

Para el resto de la semana, el pronóstico prevé que el frente frío deje de afectar gradualmente al país, sin embargo, persistirán las lluvias en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional debido al ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México. Asimismo, la onda de calor continuará en entidades del occidente y norte del país hasta el viernes.

SV