SMN alerta por frente frío 13 con lluvias intensas y bajas temperaturas en el país esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el nuevo frente frío número 13 y su masa de aire ártica asociada afectarán gran parte del territorio nacional durante los próximos días, generando lluvias de intensas a torrenciales, evento de “Norte” con vientos fuertes y un marcado descenso de las temperaturas, especialmente en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Durante el domingo y lunes, el sistema frontal recorrerá el norte, noreste y oriente del país, provocando lluvias muy fuertes a intensas en el norte de Puebla, Veracruz y la Sierra de Hidalgo, así como precipitaciones torrenciales en el sur de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Se prevén además chubascos y lluvias fuertes en el centro y sureste, acompañadas de vientos del norte con rachas de hasta 90 km/h y oleaje elevado en el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec.

La masa de aire ártica impulsora del frente ocasionará ambiente frío a gélido con heladas en las zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México. No se descarta la caída de nieve o aguanieve en los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote. En contraste, el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Caribe generará lluvias dispersas en estados del occidente y la Península de Yucatán.

Para el lunes 10 de noviembre, el frente frío 13 se desplazará hacia el sureste y la Península de Yucatán, dejando lluvias torrenciales en Veracruz y Oaxaca, intensas en Puebla, Chiapas y Tabasco, y muy fuertes en Hidalgo. El SMN advierte que estas precipitaciones podrían provocar incrementos en ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Se mantendrá el evento de “Norte” con rachas de hasta 110 km/h en el Golfo de Tehuantepec y de 90 km/h en costas de Veracruz y Tamaulipas.

El martes, la masa de aire ártica continuará cubriendo gran parte del país, manteniendo las temperaturas bajas y posibles heladas matutinas. Persistirá el viento fuerte del norte en el Golfo de Tehuantepec, con rachas de 80 a 100 km/h, mientras que las lluvias disminuirán gradualmente en intensidad. Para el miércoles 12, se espera una recuperación térmica paulatina, aunque con ambiente fresco a frío al amanecer y lluvias aisladas en el sureste.

El SMN exhortó a la población a extremar precauciones ante los efectos del frente frío, como deslaves, inundaciones, caída de árboles y espectaculares, así como posibles afectaciones en caminos y carreteras.

