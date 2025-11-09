Dan último adiós en Hermosillo a fallecido en incendio

Entre cantos, lágrimas y oraciones, familiares y amigos despidieron este viernes las cenizas del señor Marcos Segundo Reyes, víctima del trágico incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo.

La misa fue oficiada por el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, acompañado del presbítero José Octavio Soto Murrieta, párroco del templo Inmaculado Corazón de María, donde fueron depositadas las cenizas de don Marcos en un nicho.

“Después de haber orado por nuestro hermano Marcos, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas... aunque la tristeza de la separación nos embarga, la fe nos da el consuelo de la esperanza”, expresó el arzobispo Rendón Leal durante la homilía.

El incendio en la tienda Waldo's del centro de Hermosillo dejó 24 personas fallecidas y 14 heridas, entre ellas trabajadores, clientes y transeúntes.

El señor Marcos Segundo de 81 años de edad, se desempeñaba como paquetero en la tienda siniestrada, sobrevivió al incendio con el 90% de quemaduras en su cuerpo, hasta que el 6 de noviembre su cuerpo no resistió más.

En medio del dolor, la comunidad se unió en oración, encendiendo velas y elevando plegarias por todas las víctimas de esta tragedia que ha conmovido a Sonora y al país entero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado continúa las investigaciones para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades.