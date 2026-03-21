SMN advierte por lluvias y calor extremo en gran parte de México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que una combinación de sistemas atmosféricos provocará condiciones de inestabilidad durante los próximos días en gran parte del país. Una vaguada y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, en interacción con el ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos en regiones del occidente, centro, sur y sureste de México.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo , con mayor intensidad en Guerrero y Oaxaca, donde se prevén lluvias puntuales fuertes. También se esperan intervalos de chubascos en entidades como Jalisco, Michoacán, Estado de México y Veracruz, así como lluvias aisladas en la península de Yucatán y el Valle de México.

Ambiente caluroso y vientos intensos

En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional. La onda de calor continuará afectando a estados del norte, occidente y sur del país, con temperaturas que podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Además, se pronostican rachas de viento fuertes en diversas regiones , especialmente en el istmo y golfo de Tehuantepec, donde también se prevé oleaje elevado. Estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios publicitarios y complicaciones en zonas costeras.

Persisten lluvias y cambios a inicios de semana

Para el domingo y lunes, el patrón meteorológico se mantendrá, con lluvias fuertes en estados del occidente y sur como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, debido a la interacción de canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México. En el sureste y la península de Yucatán también continuarán los chubascos.

Hacia el inicio de la próxima semana, la onda de calor persistirá en varias entidades , aunque comenzará a debilitarse en algunas zonas del noroeste. No obstante, el ambiente caluroso seguirá predominando en buena parte del país.

Finalmente, entre el lunes y el miércoles, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al norte de México, lo que favorecerá vientos intensos. Las autoridades advierten que las lluvias podrían generar deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

SV