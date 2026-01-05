El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, durante la presente semana, el frente frío número 27 afectará de manera significativa al territorio nacional, principalmente al noroeste y norte del país. Este sistema interactuará con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que provocará un marcado descenso de temperatura, vientos fuertes, así como lluvias y chubascos. Además, existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

En las próximas 24 a 48 horas, el ingreso del frente frío al noroeste de México generará rachas de viento de hasta 50 km/h y precipitaciones en la península de Baja California. De forma paralela, el aporte de humedad del océano Pacífico y del mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste, como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá condiciones mayormente estables, con cielo despejado o medio nublado en gran parte del país.

El ambiente frío a muy frío persistirá durante las mañanas y noches, con heladas al amanecer en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como bancos de niebla en zonas altas. Las temperaturas mínimas podrían descender por debajo de los -10 grados Celsius en regiones serranas de Chihuahua y Durango, mientras que en áreas del centro del país se prevén valores cercanos a los 0 grados. Por otro lado, continuarán registrándose temperaturas máximas elevadas, de hasta 40 grados, en zonas del Pacífico sur y occidente.

Entre miércoles y viernes, el frente frío 27 avanzará lentamente sobre el noroeste y norte del país, intensificando los vientos y aumentando el potencial de lluvias, algunas de ellas puntualmente fuertes. Se mantiene la probabilidad de nieve o aguanieve en sierras del norte, además de oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California y en el litoral del Golfo de México, especialmente frente a Tamaulipas.

Finalmente, el SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar riesgos como incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, las rachas intensas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y atender las indicaciones de Protección Civil.

SV