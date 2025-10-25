Sedena y Guardia Nacional decomisan cargamento de droga en la frontera con EU

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer este sábado el aseguramiento de más de una tonelada de droga que estaba oculta entre cajas de chile en un camión de carga, durante una inspección realizada en el estado de Sonora, en la frontera con Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional interceptaron un tractocamión en el punto de revisión ubicado en San Luis Río Colorado, donde encontraron varios paquetes con sustancias ilícitas escondidos entre la mercancía.

El decomiso incluyó aproximadamente mil 777 kilogramos de presunta metanfetamina, 4 kilogramos de fentanilo y 5 kilogramos de goma de opio.

El conductor del vehículo, que tenía como destino la ciudad de Mexicali, Baja California, y provenía del municipio de Espinal, Sinaloa, fue detenido por las autoridades para las investigaciones correspondientes.

"El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes", agregó Defensa.

Ante las presiones del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que mejore su estrategia de seguridad y tome medidas para frenar el tráfico de fentanilo, México puso en marcha en febrero pasado la Operación Frontera Norte, acordada con EU para evitar aranceles generalizados del 25 %.

México ha confiscado 98,3 toneladas de droga, incluyendo 452,3 kilogramos de fentanilo, al tiempo que ha detenido a 7.482 personas, entre febrero y el 22 de septiembre pasado, según los reportes oficiales sobre dicha operación.

