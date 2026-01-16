Sismo hoy: ¿por qué no se sintió fuerte el temblor en CDMX?

Tras el sismo registrado con epicentro en San Marcos, Guerrero, autoridades de la Ciudad de México informaron que no se reportaron afectaciones en la capital. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), los protocolos de seguridad se activaron de inmediato y las revisiones concluyeron sin incidentes.

La titular de la dependencia, Myriam Urzúa, explicó que el movimiento telúrico tuvo una percepción muy baja en la Ciudad de México. Indicó que la aceleración del sismo fue considerablemente menor en comparación con el ocurrido el pasado 2 de enero, el cual sí se sintió con mayor intensidad en diversas zonas de la capital.

“No se sintió con fuerza. La aceleración fue muchísimo menor que la del temblor del 2 de enero, percepción bajísima en algunos lugares; en el sur de la ciudad, quizás en algunos lugares, hubo una minipercepción”.

Urzúa detalló que, tras la activación de la alerta sísmica, se puso en marcha el protocolo de emergencias en todas las alcaldías. Como resultado de estas acciones, no se recibió ningún reporte de daños o afectaciones.

“Ya se echó a andar y activó el protocolo de emergencias sísmicas de revisión en cada una de las alcaldías y no tenemos ningún tipo de información de ningún tipo de afectación”.

Minutos después, la SGIRPC confirmó oficialmente que las inspecciones realizadas en coordinación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las demarcaciones no arrojaron daños en la Ciudad de México.

Por su parte, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, informó que equipos de distintas dependencias llevaron a cabo recorridos de revisión en puentes vehiculares y en la infraestructura de movilidad integrada como parte del protocolo de seguridad.

“De momento, sin novedad relevante”.

Durante estas labores, helicópteros del agrupamiento Cóndores realizaron sobrevuelos para detectar posibles afectaciones. La mandataria capitalina pidió a la población reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911.

En el mismo sentido, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, señaló que tras la inspección de las instalaciones “no se registraron daños ni afectaciones a la infraestructura”. Asimismo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que no se identificaron daños luego del monitoreo aéreo.

En cuanto a las características del sismo, el Servicio Sismológico Nacional ajustó la magnitud del evento a 5 grados a la 1:34 horas de este viernes 16 de enero, luego de que inicialmente se reportara como de 5.3.

ACTUALIZACIÓN DE MAGNITUD: SISMO Magnitud 5.0 Loc. 17 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 16/01/26 00:42:56 Lat 16.72 Lon -99.53 Pf 5 km— Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 16, 2026

Urzúa también mencionó que el movimiento telúrico podría tratarse de una réplica del sismo de magnitud 6.5 ocurrido el pasado 2 de enero, debido a la cercanía del epicentro.

De acuerdo con información oficial, la aceleración sísmica está relacionada con la intensidad con la que el suelo es sacudido durante un temblor, factor que influye directamente en los posibles daños a edificaciones, los cuales dependen de la velocidad de las ondas y de dicha aceleración.

