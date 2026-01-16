Smart Fit: ¿quién es el verdadero dueño de la cadena de gimnasios más popular de México?

La salud física es muy importante para todas las personas; hacer ejercicio es una de las mejores opciones para cuidarla, y el gimnasio puede ayudar en esto.

Smart Fit es uno de los gimnasios más frecuentados en nuestro país ; la cadena apenas tiene pocos años; sin embargo, se ha consolidado como uno los más frecuentados por sus servicios y modalidad innovadora, en ¿qué implica?

¿Cómo funciona Smart Fit?

Smart Fit es considerado un “gimnasio inteligente”, ya que su modalidad consiste en reducir la presencia de instructores al apoyarse en máquinas más eficientes y estandarizadas; asimismo, incorpora tecnologías de aplicaciones móviles. Por si fuera poco, uno de sus objetivos es ser un gimnasio accesible de alto nivel, ya que mantiene equipos modernos, buena atención y espacios bien diseñados. Por si te preguntas quien fue la mente maestra detrás de esta idea aquí te lo revelamos.

¿Quién es el dueño de Smart Fit?

El empresario brasileño Edgar Corona es el dueño de la cadena de gimnasios de Smart Fit. La idea de esta cadena surgió a través de un problema común entre muchas y muchos seguidores de la vida fitness: los altos precios.

Corona desarrolló este concepto gracias a una reunión en Estados Unidos, donde conoció este modelo de gimnasio de bajo costo. Tiempo después, en 2009, abrió el primer Smart Fit en Morumbi, São Paulo, enfocado en pesas libres, cardio y entrenamiento con equipo de fuerza, con precios accesibles y planes anuales.

La llegada de la cadena de gimnasios al país ocurrió en 2011, con cuatro sucursales iniciales, y se convirtió en la primera red de gimnasios brasileña en ingresar al mercado mexicano; asimismo, en dar el salto fuera de su país de origen.

En la actualidad, la cadena Smart Fit en la actualidad opera más de 395 gimnasios en todo el país y suma más de un millón de usuarios, de acuerdo con información de la propia empresa en México.

