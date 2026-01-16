Esta madrugada, a las 00:42 horas, se registró un sismo de nueva cuenta a 17 kilómetros (km) al suroeste de San Marcos, Guerrero. Tras este temblor, que sacudió algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa que no se reportan personas fallecidas ni lesionadas, como tampoco afectaciones a la infraestructura estratégica del país .

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, estableció comunicación con la Presidenta Claudia Sheinbaum para informar sobre el evento y el despliegue de los protocolos de actuación en los tres órdenes de gobierno.

Más datos sobre el sismo

El CNPC mantuvo enlace directo con la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, quien instruyó el despliegue de elementos de Protección Civil y Seguridad Pública Estatal para la evaluación de daños en la zona.

Con base en los recorridos realizados por la Unidad Operativa de la Región Costa Chica y la Policía Estatal, se reporta "Sin Novedad" y condiciones de normalidad en los siguientes municipios: San Marcos (epicentro), Las Vigas, Cuautepec, Copala, Marquelia, San Luis Acatlán, Juchitán y Azoyú.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó los protocolos correspondientes. Si bien el sismo fue imperceptible en la capital, se activaron los altavoces del C5 y el sistema de alertamiento en telefonía celular conforme a la norma, concluyendo los protocolos de revisión sin incidentes.

El Gobierno de México aseguró que mantiene el monitoreo permanente y exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales .

Te recomendamos: Venta de vapeadores tendrá estas sanciones desde el 16 de enero

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF