El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la ola de licencias por parte de legisladores de su partido político que buscarán una candidatura con dirección a 2027, no afectará los trabajos legislativos.

En conferencia de prensa, Monreal reconoció que serán de dos a tres decenas de congresistas quienes soliciten licencias, pero aclaró que nada más esta semana se tienen previstas 12.

"Bueno, no afectará porque estamos en receso. Yo he recibido a seis diputados que hoy iban a pedir licencia; Raymundo, de Tlaxcala; Graciela, de Sinaloa; recibí también de Zacatecas, me dijeron Narro y el propio Ulises. Hay tres diputados de Zacatecas que quieren ser gobernadores: Ulises Mejía, José Narro y Ramírez Cuéllar. No sé si Ramírez Cuellar vaya a solicitarlo, pero también recibí a Daniel, un diputado aquí por la Ciudad de México, que también va a pedir licencia. Entonces yo le calculo que serán unos 12 diputados en estos días que pidan licencia, y como 22, 24 senadores que también lo harán", desglosó.

Monreal Ávila recordó que luego del proceso de inscripción para ser uno de los coordinadores de la defensa de la soberanía en alguno de las 17 entidades que competirán el próximo año, se prevén cerca de 60 días con la finalidad de seleccionar a los mejores perfiles.

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"Por eso es que todos deben pedir licencia. Todos los que aspiren y que tengan un cargo público deben pedir licencia para que no se vean tentados a usar recursos públicos en el proceso este que está analizándose y convocándose por Morena", aclaró.

"Sheinbaum es valiente, es firme": Monreal

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados comentó que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de ser "una mujer asustada" y que su gobierno "perdió el control del país", "están muy alejadas de la realidad".

"Yo creo que está muy alejada la opinión del presidente Trump de la realidad. Creo que la Presidenta Claudia Sheinbaum es valiente, es firme, es muy con carácter y con una actitud muy soberana, una actitud muy digna. No, yo no podría coincidir nunca con el presidente Trump", expresó.

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En entrevista con medios de comunicación al interior del recinto legislativo de San Lázaro, sostuvo que la Mandataria federal ha demostrado estar combatiendo a los cárteles y al crimen organizado.

El líder guinda consideró que las declaraciones de Trump son electorales.

"Estamos en una etapa difícil. Estos comentarios del presidente Donald Trump afectan la relación, afectan la simpatía de la Presidenta, por la Presidenta, y afectan también una amistad que ella ha querido mantener y conservar con Estados Unidos. Pero el presidente Trump así es, está en un proceso electoral difícil, tendrá elecciones en noviembre, y sus opiniones se inscriben en este contexto electoral para poder ganar simpatías electorales", aseveró.

Reconoció a Sheinbaum por actuar con mesura y prudencia, ante lo que consideró "agresiones verbales, de hostilidad".

JM