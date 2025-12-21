La Defensa envía 180 elementos de fuerzas especiales a Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el despliegue de 180 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales con el objetivo de reforzar la seguridad en Sinaloa, donde desde finales de 2024 se registra un enfrentamiento entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, ambos grupos del Cártel de Sinaloa.

Los efectivos salieron ayer de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 y un Spartan C-27J de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, con destino a Culiacán. Allí se integrarán al despliegue operativo que mantiene la novena Zona Militar en la Entidad, sumándose a las acciones del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de los grupos delictivos en la región.

La Sedena explicó que los elementos de Fuerzas Especiales realizarán labores de disuasión, prevención y patrullajes en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el fin de generar un ambiente de tranquilidad para la población. El despliegue se llevará a cabo respetando los derechos humanos y de acuerdo con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

La dependencia recordó que la misión de estas unidades es actuar de manera coordinada con autoridades estatales, municipales y federales, fortaleciendo la seguridad en zonas de alta incidencia delictiva y apoyando a las fuerzas locales en la contención de la violencia generada por el crimen organizado.

Este refuerzo forma parte de las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno federal para garantizar la protección de la ciudadanía en Sinaloa, donde los enfrentamientos entre cárteles han incrementado los niveles de violencia en diversas localidades del estado. Las fuerzas enviadas trabajarán de manera conjunta con el personal ya desplegado en la entidad para consolidar la presencia militar y mejorar las condiciones de seguridad en toda la región.

El despliegue de estos 180 elementos subraya la prioridad del gobierno federal por mantener operativos constantes y fortalecer la coordinación interinstitucional, con el propósito de inhibir la actividad delictiva y preservar la paz en Sinaloa.