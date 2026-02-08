El hostigamiento en el entorno de trabajo no siempre es evidente. En muchos casos, se manifiesta de forma sutil, pero constante, lo que impacta directamente en la salud mental y el desempeño profesional de quienes lo padecen. Este fenómeno, conocido como mobbing laboral, ha sido reconocido en los últimos años debido a sus consecuencias psicológicas y sociales, por lo que es importante prestar atención a las señales.

El mobbing laboral se define como un conjunto de conductas intimidantes, repetitivas y prolongadas que tienen como objetivo humillar, aislar o desacreditar a una persona dentro de su lugar de trabajo. Estas acciones pueden ser ejercidas por superiores jerárquicos, compañeros o incluso subordinados, y suelen extenderse durante semanas o meses. A diferencia de un conflicto laboral que ocurre en ocasiones, el acoso laboral se caracteriza por su constancia y por la intención clara de debilitar emocionalmente a la víctima, afectar su reputación o forzar su renuncia.

Señales que revelan el mobbing laboral

Quienes sufren mobbing laboral suelen encontrarse en una situación de aislamiento, humillación o amenaza constante, lo que dificulta que identifiquen una salida inmediata. Según el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuando estas conductas se presentan de forma reiterada pueden derivar en estrés crónico, ansiedad, depresión y una baja en la autoestima.

Entre las principales señales que pueden revelar la presencia de mobbing laboral se encuentran las humillaciones o burlas en público, los gritos, amenazas o insultos, así como el aislamiento intencional del trabajador. También es común que se ignoren sistemáticamente sus opiniones, se le excluya de reuniones importantes o se le asignen cargas de trabajo excesivas o tareas difíciles de cumplir. En otros casos, se le retiran funciones sin explicación o se difunden rumores e información falsa para dañar su imagen profesional.

Las consecuencias del mobbing van más allá del ámbito laboral. Las personas afectadas pueden presentar trastornos del sueño, agotamiento emocional, problemas de concentración y, en situaciones graves, crisis de ansiedad o síntomas depresivos. Además, un ambiente laboral tóxico disminuye la productividad y deteriora la calidad de vida.

Si una persona sospecha que es víctima de acoso laboral, puede documentar los hechos, buscar apoyo psicológico y comunicar la situación a las áreas de recursos humanos o a instancias legales correspondientes. El ISSSTE, a través del Centro de Atención a la Mujer (CEAM), brinda orientación y apoyo a víctimas de violencia laboral mediante su portal oficial.

