Embajador de EU destaca acuerdo con México sobre minerales críticos

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó el acuerdo del nuevo Plan de Acción bilateral en materia de minerales críticos.

A través de redes sociales, el diplomático señaló que este entendimiento entre Estados Unidos y México refleja el compromiso conjunto para fortalecer la competitividad regional, robustecer las cadenas de suministro y consolidar el liderazgo de América del Norte con visión de futuro.

“De manera conjunta estamos sentando las bases de un porvenir más prometedor”, expresó.

En tanto, desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que el miércoles se convocó a diversos países, entre ellos México, a participar en la reunión ministerial sobre Minerales Críticos para analizar este tema estratégico.

El canciller Juan Ramón de la Fuente acudió a la reunión, con el propósito de promover esfuerzos colectivos para fortalecer y diversificar las cadenas de suministro de estos minerales.

El secretario de Relaciones Exteriores estuvo acompañado del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y el director general de Diplomacia Económica, Farid Hannan.

Después de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció la promulgación del Plan de Acción con México sobre Minerales Críticos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebró este acuerdo.

Indicó que se busca asegurar el suministro de minerales importantes a la industria mexicana, ante la integración que se tiene con Estados Unidos.

Tras haber participado en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía indicó que por parte de México, los trabajos los llevará la Secretaría de Relaciones Exteriores y "lo operacional" la dependencia a su cargo.

"Ya en lo operacional la Secretaria de Economía, porque de nosotros depende el Servicio Geológico Nacional y la regulación de minas.

"Entonces , se hace un equipo y vamos a desarrollar un plan de trabajo conjunto y eso es lo que salió hoy anunciado, cada quien respetando sus normas legales , son diferentes las nuestras a las de ellos.

"Y respetando cada quien la soberanía del otro", dijo. Puntualizó que hay una lista de 60 minerales críticos, aunque desconoció si el litio forma parte.

Today, Ambassador Greer joined Mexican Secretary of Economy @m_ebrard in enacting the U.S.-Mexico Action Plan on Critical Minerals.



Under this first-of-its-kind Action Plan, the United States and Mexico will work to develop coordinated trade policies towards a binding… pic.twitter.com/qq8Jgmm4MS— United States Trade Representative (@USTradeRep) February 4, 2026

YC

