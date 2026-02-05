Internet GRATIS de la CFE: Todo lo que incluye el chip de navegación

Con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar el acceso a internet en sectores vulnerables, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT), puso en marcha la entrega de chips con navegación a internet totalmente gratuita para personas que cumplan con los requisitos establecidos.

En un entorno donde la conectividad se ha vuelto indispensable para estudiar, trabajar, comunicarse y realizar trámites oficiales, este chip representa una herramienta clave para quienes no cuentan con servicios privados de telefonía móvil. El beneficio permite mantenerse conectado sin costo, facilitando el acceso a plataformas educativas, redes sociales, aplicaciones de mensajería y sitios de información.

Qué incluye el chip de la CFE

El chip de la CFE incluye 5 gigabytes de navegación en internet, suficientes para realizar búsquedas, revisar correos electrónicos, utilizar redes sociales y acceder a aplicaciones básicas.

Además, ofrece mil 500 minutos de llamadas, que pueden utilizarse tanto a nivel nacional como para comunicarse con números de Estados Unidos y Canadá, así como 500 mensajes SMS, lo que amplía las opciones de comunicación más allá de la conexión a datos.

Quiénes pueden acceder al chip con internet gratis

Para acceder al chip con internet gratuito es necesario ser beneficiario de algún programa social del Gobierno de México, presentar CURP, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y contar con un teléfono celular desbloqueado. En el caso de menores de edad, se solicita acta de nacimiento. La CFE precisó que los requisitos pueden variar de acuerdo con la entidad.

La entrega se realizará de manera presencial mediante convocatorias locales, módulos temporales y jornadas organizadas en coordinación con las delegaciones del Bienestar. Las fechas y detalles específicos serán difundidos a través de los canales oficiales de la Comisión Federal de Electricidad.

