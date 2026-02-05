Condusef lanza curso GRATIS de educación financiera en línea

Si el arranque del año dejó las finanzas más apretadas de lo esperado, hay buenas noticias. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) puso en marcha un diplomado gratuito de educación financiera, pensado para quienes buscan ordenar su dinero y tomar mejores decisiones económicas.

A través de una alianza con el Banco de México, la Bolsa Institucional de Valores y el Instituto Nacional de la Economía Social, este curso está dirigido al público en general interesado en fortalecer sus conocimientos sobre el manejo del dinero y el uso responsable de productos y servicios financieros.

Temas clave del curso

Dentro del plan de estudios se incluyen temas clave que impactan directamente en la economía familiar, ya que se ofrecen herramientas prácticas para entender mejor los créditos, fomentar el ahorro y evaluar opciones de inversión con mayor seguridad y confianza.

En cuanto a la modalidad, el diplomado se impartirá 100% en línea, con horarios flexibles y una duración total de 150 horas, distribuidas a lo largo de tres meses. Al concluir satisfactoriamente el programa, los participantes recibirán un diploma con valor curricular, avalado por la Condusef.

Fechas de inscripción y cómo registrarme

Respecto al proceso de registro, las inscripciones estarán abiertas del 3 al 26 de febrero a través del sitio oficial: https://inscripcion-diplomado.condusef.gob.mx/

Una vez dentro de la plataforma, es necesario dar clic en el botón de “inscripción”, seleccionar la opción “Público en general” y completar los datos solicitados, como nombre, edad y correo electrónico, para quedar oficialmente registrado en el diplomado.

MF