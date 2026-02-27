El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en Sinaloa se han asegurado 4 mil 850 armas de fuego desde el 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, lo que equivale al 20 % del total decomisado en el país.

Continúa la presencia de seguridad en Sinaloa

A través de X, el secretario de seguridad informó que, por indicaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, continúa la presencia y las acciones del Gobierno de México en el estado de Sinaloa, hasta lograr la tranquilidad de la población.

Harfuch indicó las acciones que se llevaron a cabo:

2 mil 225 detenidos por delitos de alto impacto

33 toneladas de droga aseguradas

Mil 942 laboratorios y áreas de concentración de metanfetamina desmantelados

4 mil 850 armas aseguradas; 1 de cada 5 en el país son aseguradas en Sinaloa.

Más de 1 millón de cartuchos, ametralladoras, Barret .50, lanzagranadas, granadas y más de 5 mil 500 artefactos explosivos improvisados.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein continúa la presencia y las acciones del @GabSeguridadMX en Sinaloa hasta lograr la tranquilidad de los sinaloenses.

• 2,225 detenidos por delitos de alto impacto

• 33 toneladas de droga aseguradas

Harfuch habla de casos de privación de la libertad en Sinaloa

Respecto a hechos recientes de violencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mencionó tres casos de privación de la libertad: el de 10 trabajadores mineros en Concordia; el de un joven originario de Durango en Mazatlán; y el de seis personas provenientes del Estado de México, también en Mazatlán, de las cuales dos fueron liberadas y cuatro continúan desaparecidas.

"En estos tres casos, el gobierno de México participa de manera activa, el gabinete de seguridad en coordinación con las autoridades estatales", afirmó.

Con información de SUN.

