El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en Sinaloa se han asegurado 4 mil 850 armas de fuego desde el 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, lo que equivale al 20 % del total decomisado en el país.A través de X, el secretario de seguridad informó que, por indicaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, continúa la presencia y las acciones del Gobierno de México en el estado de Sinaloa, hasta lograr la tranquilidad de la población. Harfuch indicó las acciones que se llevaron a cabo:Respecto a hechos recientes de violencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mencionó tres casos de privación de la libertad: el de 10 trabajadores mineros en Concordia; el de un joven originario de Durango en Mazatlán; y el de seis personas provenientes del Estado de México, también en Mazatlán, de las cuales dos fueron liberadas y cuatro continúan desaparecidas."En estos tres casos, el gobierno de México participa de manera activa, el gabinete de seguridad en coordinación con las autoridades estatales", afirmó.