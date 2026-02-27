Policía Cibernética alerta por estafa en redes sociales; así funciona y cómo prevenirla

En la Ciudad de México, la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advirtió a la población sobre una nueva modalidad de estafa que se ha reportado en los últimos meses , cuyo modus operandi inicia a través de la oferta de servicios de mudanza en redes sociales.

De acuerdo con un comunicado de la SSC, los delincuentes publican en distintas plataformas servicios de mudanza utilizando logotipos profesionales, fotografías de camiones rotulados, así como imágenes e información que simulan una experiencia real en el sector , además de supuestos testimonios de clientes.

Las autoridades destacaron que esta modalidad ofrece mudanzas a precios bajos y, una vez que las víctimas confían en el supuesto proveedor, comparten datos personales y patrimoniales que pueden ser utilizados de forma indebida.

El modus operandi, señalado por la Policía Cibernética, consiste en que los presuntos proveedores solicitan un depósito anticipado para apartar el servicio, enviando documentos y fotografías falsas con el fin de generar confianza.

Posteriormente, no se presentan el día acordado o recogen los muebles y exigen pagos adicionales para entregarlos, desapareciendo y bloqueando a las víctimas.

¿Qué hacer para prevenir riesgos?

Por lo anterior la Policía Cibernética emitió recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con supuestas empresas de mudanzas y otros servicios contratados a través de redes sociales:

Confirma que la empresa cuente con domicilio físico y teléfono fijo verificable.

Desconfía de cotizaciones significativamente inferiores al promedio del mercado.

No realices depósitos ni transferencias a cuentas bancarias de terceros o no verificadas.

No compartas datos sensibles como horarios de ausencia en el domicilio, listas de bienes valiosos o detalles de seguridad del hogar.

Reporta perfiles sospechosos en la red social correspondiente.

