La institución destacó que, derivado de los trabajos realizados por las dependencias involucradas y como parte de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se logró la detención de cuatro personas, con el apoyo de la Policía Estatal, además de la obtención de información relevante en coordinación con áreas de inteligencia de la Defensa.

Finalmente, la FGR precisó que los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que personal pericial continúa con el procesamiento de los indicios localizados en la zona, como parte de las investigaciones para esclarecer los hechos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la localización de un cuerpo que presenta características similares a uno de los diez mineros reportados como desaparecidos en el municipio de Concordia, Sinaloa.

A través de un comunicado emitido este viernes, la dependencia federal señaló que ya se realizan los trabajos correspondientes para confirmar plenamente la identidad del cuerpo localizado.

La FGR detalló que el hallazgo se dio como resultado de los operativos de búsqueda encabezados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en los que también se han encontrado cuerpos y restos humanos.

"Todo lo anterior, después de la realización de cateos, así como labores de campo, efectuadas en el municipio de Concordia, Sinaloa, donde continúa el procesamiento del lugar y la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos.".

