Lady Cámara: ¿Es legal o no poner una cámara en un auto?

El uso de cámaras dentro de los vehículos se ha vuelto una práctica común en México. Cada vez más conductores optan por instalar estos dispositivos —conocidos como dashcams— para grabar lo que ocurre durante sus trayectos, ya sea como medida de seguridad, prevención ante delitos o respaldo en caso de accidentes. Sin embargo, surge una duda frecuente: ¿es realmente legal colocar una cámara en el auto?

¿Es legal instalar una cámara en tu vehículo?

Sí, en México es completamente legal colocar cámaras que graben mientras se conduce. No obstante, su uso y la difusión del material grabado están sujetos a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y otras normas complementarias.

Las imágenes captadas en la vía pública son consideradas de acceso general, siempre que no se vulneren los derechos de privacidad de terceros. Es decir, puedes grabar el entorno y utilizar el video como evidencia, pero no puedes difundir imágenes de rostros, matrículas o situaciones privadas sin consentimiento, ni usar las grabaciones con fines ilícitos o difamatorios.

En caso de un percance vial o conflicto legal, las grabaciones son válidas como prueba, siempre y cuando no hayan sido editadas o manipuladas.

Tipos de cámaras que puedes usar en tu auto

Dependiendo del tipo de vehículo y tus necesidades, existen varias opciones de cámaras:

Dashcams o cámaras de tablero: se instalan en el parabrisas o tablero y graban el trayecto. Son las más populares y suelen aceptarse como evidencia legal.

Cámaras de 360°: ofrecen una visión completa del entorno, útiles para prevenir robos o choques.

Cámaras interiores: recomendadas para unidades de transporte público o plataformas privadas como Uber, ya que protegen tanto al conductor como a los pasajeros.

Es fundamental que la instalación no obstruya la visibilidad del conductor y cumpla con las regulaciones locales de tránsito.

Ventajas del uso de cámaras en el auto

Además de servir como respaldo en caso de accidentes, las cámaras pueden ayudar a prevenir extorsiones o fraudes. En redes sociales circulan casos de personas que simulan atropellos para exigir dinero a los conductores.

En uno de ellos, ocurrido en el Estado de México, un hombre fingió ser embestido, pero el video grabado desde el vehículo demostró que el hecho era falso, evitando así una posible extorsión.

Tener una cámara a bordo no solo brinda seguridad y tranquilidad, sino que también promueve una conducción más responsable y transparente.

Antes de instalarla

Verifica que el modelo que elijas sea compatible con tu vehículo, cumpla con los estándares de calidad y grabe con suficiente nitidez. De preferencia, opta por dispositivos que incluyan almacenamiento en la nube o conexión Wi-Fi para respaldar tus grabaciones.

Por lo tanto, sí puedes colocar una cámara en tu auto, siempre que respetes la privacidad de las personas y las normas vigentes. Usada de forma correcta, puede convertirse en una aliada clave contra accidentes, fraudes y abusos en las carreteras.

EE