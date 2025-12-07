Un auto explotó frente a la alcaldía de Coahuayana, Michoacán , y afuera de la base de la Policía Comunitaria local el pasado 6 de diciembre al mediodía. Ante esto, la nueva fiscal general, Ernestina Godoy , se pronunció en redes sociales.

Godoy compartió que la Fiscalía General de la República (FGR) , a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEIATA), inició carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de este delito, mismo que calificó como terrorismo.

Esta clasificación se justificó derivado de la presunta utilización de explosivos para atentar contra elementos de la policía comunal del municipio de Coalhuayana.

La FGR declaró que ya comenzó la investigación a través de su fiscalía especializada dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , en coordinación con personal del Centro Federal Pericial forense (CFPF) de la FGR, auxiliado por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), Fiscalía Estatal y Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La publicación de la nueva fiscal

Luego del presunto atentado, Ernestina Godoy, a través de sus redes sociales oficiales, dijo lamentar el hecho delictivo y afirmó que las víctimas están siendo atendidas.

" Ante el atentado por explosivos ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del Municipio de Coahuayana, Michoacán, lamento la pérdida de vidas y las afectaciones sufridas por las personas que resultaron lesionadas y las familias de todos ellos, que ya están siendo atendidas por el Gobierno del Estado ", se lee en la publicación.

Tras la explosión, autoridades municipales pidieron el apoyo de cuerpos de auxilio y de seguridad estatales y federales para atender la emergencia, ya que el estallido causó daños a un kilómetro a la redonda, dejando afectaciones severas en la comandancia de la Policía Comunitaria, viviendas, establecimientos comerciales y en el Hospital Comunitario, según los primeros reportes.

Hasta el momento, la FGR no ha confirmado que se trate de un atentado cometido contra autoridades del municipio mediante el uso de un auto bomba. No se descarta que se haya tratado de un accidente provocado por el traslado de productos químicos en el automóvil siniestrado.

