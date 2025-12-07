El pasado sábado 6 de diciembre, se suscitó la explosión de un auto bomba frente a la alcaldía de Coahuayana, Michoacán , y afuera de la base de la Policía Comunitaria local . Los elementos de esta corporación acusaron que fue un atentado perpetrado por el Cártel Nueva Generación (CNG) .

" En el sitio se localizó una camioneta siniestrada por la explosión, así como los restos de dos personas. También se reportó que, derivado de este hecho, ocho personas —integrantes de la Policía Comunitaria— resultaron lesionadas, por lo que fueron canalizadas a un nosocomio, donde más tarde se confirmó el fallecimiento de tres de ellas mientras recibían atención médica ", informó la Fiscalía General de Michoacán.

Por su parte, la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) indicó en un comunicado oficial que abrió una carpeta de investigación “ en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo (...) Lo anterior derivado de la utilización de explosivos para atentar contra elementos de la policía del municipio de Coahuayana, hechos suscitados en la colonia Centro de dicho municipio. ”

Por la noche, la dependencia aclaró que sólo abrió la indagatoria, pero descartó que sea por terrorismo y alegó una confusión interna.

Policías acusaron al CNG

La FGR detalló que, alrededor de las 11:40 horas del sábado, un auto con su conductor explotó sobre la avenida Rayón, colonia Centro, de esa localidad, colindante con el estado de Colima.

" Luego de los hechos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, reforzaron la seguridad en la zona, por lo que se realizó el despliegue federal y estatal, el cual continúa activo en accesos y puntos estratégicos para garantizar la seguridad de la población ", señaló la FGR.

Las autoridades municipales pidieron el apoyo de cuerpos de auxilio y de seguridad estatales y federales para atender la emergencia, ya que el estallido causó daños a un kilómetro a la redonda, dejando afectaciones severas en la comandancia de la Policía Comunitaria, viviendas, establecimientos comerciales y en el Hospital Comunitario, según los primeros reportes.

Elementos de esta dependencia aseguraron que el atentado fue planificado y llevado a cabo por integrantes de la célula delictiva del CNG. Aseveraron que busca ingresar y tomar el control de ese municipio.

Al respecto, autoridades no han brindado ninguna aclaración o desmentido estas afirmaciones de los policías comunitarios.

El pasado 9 de noviembre, el Gobierno de México presentó los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral con más de 100 acciones, luego del asesinato de alcalde de Uruapan, Carlos Manzo en una plaza pública.

