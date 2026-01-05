En Sinaloa, al arranque de este 2026, fue asesinado el primer elemento de seguridad de la entidad. Aquí toda la información:

El director de Tránsito de Culiacán, Francisco Zazueta Lizárraga fue atacado a balazos por varios hombres armados, en la sindicatura de Aguaruto , al extremo poniente de la capital del estado, gravemente herido, fue trasladado a un hospital, en donde poco después fue declarado muerto .

Los datos que se conocen, es que el jefe policiaco de tránsito circulaba en una camioneta Tacoma de color blanco, por la avenida Adolfo López Mateos de dicha sindicatura, cuando varios hombres que viajaban en otra unidad, le dispararon en repetidas ocasiones .

Pese a una pronta respuesta de los cuerpos de seguridad y del Ejército que realizaron un operativo de búsqueda de los presuntos agresores, estos lograron huir, en tanto los cuerpos de auxilio le prestaron las primeras atenciones a Zazueta Lizarraga y lo trasladaron a un hospital, donde fue ingresado.

Se conoce que el personal médico notificó a la Fiscalía General del Estado el fallecimiento del director de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, lo que lo convirtió en el primer elemento de seguridad que es asesinado estos primeros días del año .

Localizan con vida a miembro de GN privado de la libertad en Sinaloa

Un elemento de la Guardia Nacional, identificado como Jesús "N", fue localizado sano y salvo, luego de un reporte de una presunta privación de su libertad por personas desconocidas , en la zona del fraccionamiento Santa Fe, en la ciudad de Mazatlán.

Las autoridades no han dado a conocer las circunstancias en la que este elemento federal fue localizado y si hay personas detenidas, solo se conoce que se encuentra sano y salvo, bajo observación médica.

Se conoció que la noche del domingo pasado, u operativo aéreo y terrestre fue desplegado por fuerzas federales, estatales y municipales, en busca de personas armadas que presuntamente privaron de la libertad, en la ciudad de Mazatlán, un elemento de la Guardia Nacional, identificado como Jesús "N", sin que se conozca si este se encontraba en servicio.

La información que se conoce es que la noche del domingo pasado, este elemento, presuntamente fue interceptado por personas armadas en el fraccionamiento Santa Fe, al sur del puerto, por lo que en ese sector, unidades del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina mantienen un rastreo de los presuntos responsables.

Helicópteros del Ejército mantienen desde la noche del domingo pasado algunos, sobrevuelos sobre los fraccionamientos Stanza Magnolia, La Sirena y Santa Fe, en tanto en el medio terrestre, patrullas de la estatal preventiva y municipales participan en el operativo de búsqueda de este elemento de la Guardia Nacional.

Las autoridades no han dado detalles de como sucedieron los hechos, ni de las posibles características de los responsables, sobre se conoce el nombre del elemento federal, sin que se revele si este se encontraba en servicio o gozara de su día de descanso.

