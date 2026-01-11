Durante una conferencia matutina realizada en el puerto de Acapulco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó un avance relevante para la economía del país: en 2026, México se posicionó como el tercer país con el salario mínimo más alto de América Latina y el Caribe.De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, este resultado representa un cambio significativo frente a 2025, cuando el país se ubicaba en el sexto lugar de la región. Sheinbaum subrayó que este progreso contrasta con etapas anteriores, en las que el poder de compra del salario mínimo llegó a situarse incluso por debajo del de naciones como Haití.Según la gráfica presentada por el Gobierno federal, únicamente Uruguay y Chile superan a México en los niveles de salario mínimo medidos en dólares. “Hoy estamos después de Uruguay y Chile, por encima de todos los demás países”, señaló la jefa del Ejecutivo al referirse a la comparación regional.Tras el consenso alcanzado en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), los salarios que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2026 quedaron definidos de la siguiente manera:El aumento no se aplicó de forma uniforme, sino mediante una fórmula diseñada para fortalecer el ingreso real sin generar presiones inflacionarias. El proceso consideró:Con este ajuste, el salario mínimo mensual promedio en gran parte del país supera los 9 mil 450 pesos, una medida que busca fortalecer el mercado interno y reducir la brecha de desigualdad. Los montos oficiales y su metodología ya se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).BB