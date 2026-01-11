Durante una conferencia matutina realizada en el puerto de Acapulco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó un avance relevante para la economía del país: en 2026, México se posicionó como el tercer país con el salario mínimo más alto de América Latina y el Caribe.

De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, este resultado representa un cambio significativo frente a 2025, cuando el país se ubicaba en el sexto lugar de la región. Sheinbaum subrayó que este progreso contrasta con etapas anteriores, en las que el poder de compra del salario mínimo llegó a situarse incluso por debajo del de naciones como Haití.

México en el contexto regional

Según la gráfica presentada por el Gobierno federal, únicamente Uruguay y Chile superan a México en los niveles de salario mínimo medidos en dólares. “Hoy estamos después de Uruguay y Chile, por encima de todos los demás países”, señaló la jefa del Ejecutivo al referirse a la comparación regional.

Nuevos montos vigentes en 2026

Tras el consenso alcanzado en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), los salarios que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2026 quedaron definidos de la siguiente manera:

Resto del país: 315.04 pesos diarios, lo que representa un aumento general del 13% frente a 2025.

Zona Libre de la Frontera Norte: 440.87 pesos diarios, con un incremento del 5%.

CANVA

El método utilizado para el ajuste

El aumento no se aplicó de forma uniforme, sino mediante una fórmula diseñada para fortalecer el ingreso real sin generar presiones inflacionarias. El proceso consideró:

Salario base de 2025: 278.80 pesos en la zona general y 419.88 pesos en la frontera norte.

Monto Independiente de Recuperación (MIR): se añadieron 17.01 pesos de manera directa.

Factor de fijación: posteriormente se aplicó un incremento porcentual de 6.5% para el salario general y 5% para la frontera norte.

Con este ajuste, el salario mínimo mensual promedio en gran parte del país supera los 9 mil 450 pesos, una medida que busca fortalecer el mercado interno y reducir la brecha de desigualdad. Los montos oficiales y su metodología ya se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

BB