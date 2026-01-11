Por disposición oficial, el registro obligatorio de líneas móviles entró en vigor este pasado 9 de enero de 2026 en México. Para realizarlo, es necesario vincular tu línea celular a una identificación oficial con fotografía y a tu CURP.Este trámite establece que todos los usuarios que deseen contratar una línea móvil, sea cual sea el tipo de servicio y la compañía, deberán registrarla con la identidad oficial de una persona física o moral.Estos nuevos Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles son una iniciativa del Gobierno Federal para combatir delitos como extorsión o fraude telefónico en el país, al asegurarse de que cada línea móvil está asociada a una persona o razón social.Tomando en cuenta que para realizar este registro es necesario presentar documentos nacionales y vigentes de identidad, como INE, pasaporte o CURP Biométrica, las y los extranjeros que necesiten realizar el trámite deberán realizarlo únicamente con:En todos los casos, es decir, si eres nacional o extranjero, deberás proporcionar la siguiente información:Deberás acudir, de manera presencial a algún centro de atención de tu compañía telefónica, o en su defecto, completar el registro en línea.Quienes ya cuentan con una línea, tendrán hasta el 30 de junio de este año para realizar el registro, ya sea acudiendo de manera presencial o completándolo de manera electrónica.Una vez terminado el plazo, el 1 de julio de 2026, aquellas líneas que no se hayan vinculado a ninguna identidad serán suspendidas temporalmente (hasta que el registro se complete. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV