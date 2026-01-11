Por disposición oficial, el registro obligatorio de líneas móviles entró en vigor este pasado 9 de enero de 2026 en México. Para realizarlo, es necesario vincular tu línea celular a una identificación oficial con fotografía y a tu CURP.

Este trámite establece que todos los usuarios que deseen contratar una línea móvil, sea cual sea el tipo de servicio y la compañía, deberán registrarla con la identidad oficial de una persona física o moral.

Estos nuevos Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles son una iniciativa del Gobierno Federal para combatir delitos como extorsión o fraude telefónico en el país, al asegurarse de que cada línea móvil está asociada a una persona o razón social.

¿Qué pasa si soy extranjero?

Tomando en cuenta que para realizar este registro es necesario presentar documentos nacionales y vigentes de identidad, como INE, pasaporte o CURP Biométrica, las y los extranjeros que necesiten realizar el trámite deberán realizarlo únicamente con:

Pasaporte vigente

CURP temporal para extranjeros, en caso de que aplique

En todos los casos, es decir, si eres nacional o extranjero, deberás proporcionar la siguiente información:

Nombre completo (exactamente como se muestra en tu identificación oficial)

CURP (si no la conoces, ingresa a https://www.gob.mx/curp/ para consultarla)

Deberás acudir, de manera presencial a algún centro de atención de tu compañía telefónica, o en su defecto, completar el registro en línea.

¿Qué pasa si no realizo mi registro?

Quienes ya cuentan con una línea, tendrán hasta el 30 de junio de este año para realizar el registro, ya sea acudiendo de manera presencial o completándolo de manera electrónica.

Una vez terminado el plazo, el 1 de julio de 2026, aquellas líneas que no se hayan vinculado a ninguna identidad serán suspendidas temporalmente (hasta que el registro se complete.

MV