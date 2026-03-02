Ayer, una ligera lluvia sorprendió a los tapatíos en pleno arranque de marzo; hoy algunos se preguntan si ese escenario se repetirá en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Estos son los detalles del clima para este lunes 2 de marzo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, la región Pacífico Centro presentará cielo despejado durante la mañana; medio nublado a nublado durante la tarde, chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, Colima y Michoacán, así como lluvias aisladas en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Jalisco (centro-sur) y Michoacán (centro y suroeste). Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco y rachas de 30 a 50 km/h en Michoacán.

No te pierdas: Profeco revela las galletas que te hacen tener más hambre

Hoy en Guadalajara, de acuerdo a información de Meteored, permanecerá soleado esta mañana, con temperaturas alrededor de 21 °C. Por la tarde, tendremos nubes y claros y con temperaturas en torno a los 30 °C. Durante la noche, habrá soleado con temperaturas cercanas a los 22 °C. Vientos del suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 14 km/h .

Clima en Guadalajara

Lunes 1% de probabilidad de lluvia 31 – 11 °C Martes 11% de probabilidad de lluvia 30 – 11 °C Miércoles 5% de probabilidad de lluvia 30 – 12 °C Jueves 20% de probabilidad de lluvia 27 – 11 °C Viernes 4% de probabilidad de lluvia 28 – 10 °C Sábado 3% de probabilidad de lluvia 29 – 10 °C Domingo 2% de probabilidad de lluvia 28 – 10 °C

El pronóstico para este día no contempla la posibilidad de lluvia en Guadalajara. Esta semana, sólo el martes y el jueves tienen una ligera probabilidad de precipitación . La temperatura en Guadalajara será cálida y tendrá una ligera disminución a partir del jueves.

Clima nacional

Este día, un nuevo frente frío núm. 38 sobre el noroeste mexicano interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, originando vientos con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua; además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de dicha península.

Simultáneamente, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el persistente ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el norte, occidente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente muy caluroso en la mayor parte del territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Michoacán (centro y suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste) .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA