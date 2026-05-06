La situación política del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha trascendido las fronteras estatales para convertirse en un asunto de Estado que amenaza con fracturar la relación bilateral entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la administración de Donald Trump. Según revela el periodista Raymundo Riva Palacio, el régimen actual ha decidido blindar por completo al sinaloense, viéndolo no solo como un aliado, sino como el custodio de los secretos más comprometedores del sexenio anterior.

El blindaje de Palacio: ¿Por qué Rocha Moya es "intocable"?

A pesar de las presiones internacionales y los señalamientos internos, el Gobierno federal ha optado por no ejecutar ninguna detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya. La protección es física y política: el exmandatario cuenta con el resguardo de la Guardia Nacional y el respaldo público del gabinete de seguridad.

La razón de este hermetismo, según el análisis de Riva Palacio, radica en el valor de la información que posee el exgobernador :

"Vale el ex gobernador no por él, sino por lo que sabe: las extrañas desapariciones del ex presidente en su compañía para adentrarse en la Sierra Madre Occidental... los 150 millones de pesos en efectivo que aportó a la campaña presidencial de 2024".

Bajo la premisa de "si me hundo, no me voy solo", Rocha Moya se habría convertido en una "bomba devastadora" que la Presidenta Sheinbaum se ve obligada a acuerpar para evitar un colapso en la estructura del morenismo .

El choque con Washington: El Tratado de Extradición en la mira

La negativa de México a detener a Rocha Moya, argumentando falta de pruebas o ausencia de "urgencia", ha puesto en entredicho el Tratado de Extradición de 1978 y el artículo 119 constitucional. Mientras que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostiene que no existen denuncias formales, desde Estados Unidos la perspectiva es distinta.

La Corte del Distrito Sur de Manhattan mantiene bajo la lupa la elección de 2021, donde se presume la participación de "Los Chapitos" para favorecer a Rocha. Este encubrimiento oficial podría derivar en consecuencias severas por parte de Washington:

Denuncia del Tratado: Una ruptura jurídico-diplomática del acuerdo de extradición.

Filtración de expedientes: Publicación de pruebas en medios internacionales ante la desconfianza en el Poder Judicial mexicano.

Presión económica: Uso del T-MEC, gravado de remesas o sanciones del Departamento del Tesoro contra instituciones bancarias.

"Caza recompensas" y soberanía: El dilema de Sheinbaum

La columna advierte que Washington no descarta medidas extremas, como el uso de comandos de élite disfrazados de "caza recompensas" para realizar extracciones, similares a la de Ismael “El Mayo” Zambada.

A pesar del discurso de soberanía de la Presidenta, la realidad operativa muestra concesiones, como el sobrevuelo de aviones espía de la CIA en territorio nacional. Para Riva Palacio, Sheinbaum enfrenta un dilema que definirá su sexenio: mantener la lealtad absoluta a la sombra de su mentor o ceder ante la presión de una potencia que tiene "una pistola sobre la cabeza" de la economía mexicana.

"Es una incógnita hasta cuándo mantendrá a Rocha como un asunto de Estado, porque antes tiene que resolver, aunque lo niegue, su dilema: ella o su mentor".

Con información de Raymundo Riva Palacio

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