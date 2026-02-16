Simulacro Nacional 2026: horario, fecha y qué estados participan

Este lunes, desde "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, ofreció detalles sobre el próximo simulacro que se llevará a cabo en México el próximo 18 de febrero de 2026. Te compartimos los detalles acerca de qué estados participarán y el horario de este importante evento .

Este 16 de febrero desde Palacio Nacional, Velázquez recordó que el próximo miércoles se llevará a cabo un simulacro en la Ciudad de México y Estado de México, a las 11:00 horas. Destacó además que se trabaja en el alertamiento a través de los celulares y el cambio de mensaje "alerta presidencial" .

"Van a sonar 13 mil 900 altavoces que están ubicados en esta zona de la Ciudad de México y Estado de México. Asimismo, sonará el alertamiento por telefonía celular, que por cierto hoy se le informó a la Presidenta: estamos ya trabajando en el nivel del alertamiento por telefonía celular.

"Asimismo, en el cambio del mensaje que en breve se podrá ya tener la modificación solicitada", indicó.

¿Cuántos simulacros realizará este año el Gobierno de México?

Agregó que los dos simulacros nacionales programados para este año se llevarán a cabo el miércoles 6 de mayo y el sábado 19 de septiembre .

El miércoles 6 de mayo, dijo, es una fecha muy importante porque coincide con la conmemoración del 40 aniversario de la conformación del Sistema Nacional de Protección Civil: "Será a las 11 de la mañana, y el 19 de septiembre también será muy relevante porque por primera ocasión vamos a realizar un simulacro nacional en sábado, esto nos pone en un contexto no habitual de todas las actividades, de horario laboral, lo cual va a ser un ejercicio muy importante".

Informó que en lo que va del año de 2026, se han presentado tres sismos: dos de ellos con epicentro en San Marcos, Guerrero, el 2 y 16 de enero; y en Puerto Escondido, Oaxaca, el 8 de febrero .

"Los altavoces y el alertamiento a través de la vía telefonía celular han operado con normalidad y con éxito. Vamos a continuar trabajando en el alertamiento y por supuesto, en trabajar en la materia preventiva con la población y con los tres niveles de gobierno", recalcó la coordinadora nacional de Protección Civil.

Sheinbaum anuncia cambios en la alerta sísmica en celulares

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la Jefa del ejecutivo indicó que aún no se ha determinado si estos cambios en la alerta estarán listos para el simulacro del próximo 18 de febrero: indicó que se requiere de tiempo, pero garantizó que habrá estos cambios.

" Más bien es el volumen. No estamos seguros si para el simulacro pueda cambiar todavía el mensaje, requiere tiempo de preparación. Ya lo solicitó la Agencia de Transformación Digital y si no ocurre en este, en los siguientes meses ya va a ocurrir el cambio del mensaje " respondió.

En Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que los cambios en los mensajes podría ser "Sismo", "Alerta".

La Mandataria informó que también se trabaja en alertamiento celular para huracanes. "Recuerden que también estamos trabajando en el alertamiento para huracanes y el tema nada más es garantizar que en efecto se tenga toda la información para darla con certeza", dijo.

Con información de SUN.

FF