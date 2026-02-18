Una fuerte explosión en un almacén de pirotecnia se registró este miércoles en la comunidad El Vergel, perteneciente a Etla, Oaxaca. El estallido provocó un incendio que movilizó a corporaciones de emergencia y dejó a un hombre con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Elementos de Bomberos del Gobierno de Oaxaca, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, Policía Vial Estatal de Oaxaca, Protección Civil de Etla y policías municipales acudieron al sitio para sofocar las llamas y brindar atención a los afectados.

En breve más información…

