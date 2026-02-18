Miércoles, 18 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Reportan explosión de almacen de pirotecnia en Oaxaca

Por: El Informador

Reportan explosión de almacen de pirotecnia en Oaxaca

Reportan explosión de almacen de pirotecnia en Oaxaca

Una fuerte explosión en un almacén de pirotecnia se registró este miércoles en la comunidad El Vergel, perteneciente a Etla, Oaxaca. El estallido provocó un incendio que movilizó a corporaciones de emergencia y dejó a un hombre con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Elementos de Bomberos del Gobierno de Oaxaca, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, Policía Vial Estatal de Oaxaca, Protección Civil de Etla y policías municipales acudieron al sitio para sofocar las llamas y brindar atención a los afectados. 

En breve más información…

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones