El martes 17 de febrero, la Secretaría de Salud de Puebla informó que una menor de 10 años dio positivo a fentanilo, tras intoxicarse luego de consumir alimentos en la vía pública en el municipio de Huauchinango.

En el mismo hecho, otros seis menores, de entre 2 y 11 años de edad, fueron trasladados e ingresados al Hospital General del municipio al presentar síntomas de intoxicación alimentaria, presuntamente relacionados con el consumo de tamales.

La dependencia no precisó si el resultado positivo a fentanilo también se detectó en los otros menores; en tanto, los seis restantes continúan bajo valoración médica para determinar las causas específicas de su intoxicación.

¿Qué dijo Ronald Johnson?

Tras darse a conocer el caso de la posible intoxicación de menores por la ingesta de tamales contaminados con fentanilo, el embajador Ronald Johnson lamentó el caso a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Señaló que esta droga sintética no distingue nacionalidades, en referencia a Estados Unidos y México, y advirtió que "tampoco hace diferencia entre un adulto y un niño indefenso".

X / @USAmbMex

El embajador hizo un llamado a desmantelar redes de fentanilo que envenenan a comunidades tras el caso de siete menores intoxicados por esta droga sintética en Huachinango, Puebla.

Por último, se solidarizó con los niños afectados, agregando que "Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias".

