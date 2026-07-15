La tormenta tropical “Elida” ya es una realidad en el Océano Pacífico y avanza con fuerza. Para los habitantes de la costa occidental y el turismo, es vital saber que sus bandas nubosas alterarán el clima hoy mismo. ¿Se convertirá en un huracán peligroso para el país?

Durante la madrugada de este miércoles 15 de julio de 2026, la depresión tropical Cinco-E evolucionó rápidamente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la formación oficial de esta nueva tormenta tropical.

De acuerdo con los reportes más recientes emitidos por la Conagua, el centro del ciclón se localiza a 910 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas , en el Estado de Baja California Sur.

Actualmente, el fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Además, registra rachas que alcanzan hasta los 85 kilómetros por hora mientras avanza sobre aguas abiertas.

Su desplazamiento actual mantiene una dirección hacia el oeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Esta trayectoria indica que el sistema se aleja paulatinamente del territorio nacional.

¿Cuándo alcanzará “Elida” la categoría de huracán?

Los modelos meteorológicos indican que las aguas cálidas del Pacífico seguirán alimentando la fuerza de este ciclón. Por ello, se espera un fortalecimiento gradual y constante durante las próximas horas.

El pronóstico oficial señala que “Elida” alcanzará la categoría 1 de huracán durante la noche del jueves 16 de julio o durante las primeras horas del viernes 17 .

Incluso, los expertos advierten que el meteoro podría intensificarse hasta alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson . Esto ocurriría durante la tarde del mismo viernes, alcanzando su pico máximo de intensidad.

¿Tendrá impacto directo en las costas de México?

A pesar de la expectativa que genera un nuevo ciclón, las autoridades han emitido un mensaje de tranquilidad. Debido a su lejanía y trayectoria, el meteoro no representa un peligro de impacto directo .

Ningún Estado costero tiene alertas de choque inminente ni se prevén afectaciones meteorológicas destructivas. El sistema continuará adentrándose en aguas profundas, incrementando su distancia con la península bajacaliforniana.

Sin embargo, esto no significa que sus efectos pasen totalmente desapercibidos en tierra firme. La amplia circulación del sistema interactúa con canales de baja presión, inyectando humedad hacia el occidente.

Estados con pronóstico de lluvias y oleaje elevado

Las extensas bandas nubosas del ciclón provocarán chubascos y descargas eléctricas principalmente en Baja California Sur y las costas de Jalisco . Se recomienda a la población local no bajar la guardia.

Adicionalmente, las autoridades marítimas han advertido sobre la presencia de oleaje elevado en la región. Se esperan olas de uno a tres metros de altura en las costas jaliscienses y sudcalifornianas.

Por este motivo, es vital que las embarcaciones menores, pescadores y el turismo extremen precauciones. Mantenerse informado a través de los canales oficiales es clave durante esta activa temporada de huracanes.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN.

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA