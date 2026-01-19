Jóvenes Construyendo el Futuro: 500 mil participantes para 2026

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas del Bienestar promovidos por el Gobierno de México. Consiste en otorgar apoyo económico a jóvenes de entre 18 y 29 años, durante un periodo de capacitación de 12 meses.Durante la capacitación, los jóvenes acuden a un Centro de Trabajo afiliado al programa, los cuales se benefician de la contribución, al mismo tiempo que los jóvenes aprenden y desarrollan habilidades para desempeñarse en el área trabajo.Este programa brinda a las y los beneficiarios un apoyo económico mensual y seguro médico por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) durante el tiempo que dure la capacitación.A finales del 2025 el gobierno federal anunció un aumento al apoyo económico que brinda el programa para las y los jóvenes becarios que participan en él. Anteriormente, la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro era de 8 mil 480 pesos mensuales, sin embargo, este año la cantidad se ajustó de acuerdo con el aumento al salario mínimo de 13% en el país y un aumento de mas de 200 mil nuevos ingresos.A partir del 1 de enero de 2026, las y los candidatos que queden seleccionados en las diversas vacantes, así como aquellos que ya formaban parte del programa, recibirán un apoyo económico de 9 mil 582 pesos al mes. El depósito de este monto se realiza directo a las tarjetas del Banco del Bienestar de las y los beneficiarios.Para formar parte del programa, se recomienda estar atento a las rondas de postulación que se publican periódicamente en los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro.El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, destacó que para 2026 el programa cuenta con un presupuesto aprobado de 25 mil 173 millones de pesos, destinado al pago directo y sin intermediarios del apoyo económico mensual a las y los jóvenes aprendices, así como a la cobertura del seguro médico del IMSS durante los 12 meses que dura la capacitación en centros de trabajo registrados y se estiman 250 mil nuevos ingresos.Bolaños informó que durante 2026 el Programa atenderá a alrededor de 500 mil jóvenes, considerando tanto a quienes ya se encuentran en capacitación como a quienes se incorporarán a lo largo del año.En este contexto, señaló que este 5 de enero iniciaron su capacitación 45 mil nuevas y nuevos jóvenes, quienes recibirán su primer pago el 28 de enero, a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, mismas que se entregarán durante esta semana en todo el país.TG