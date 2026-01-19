Jóvenes Construyendo el Futuro: 500 mil participantes para 2026

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas del Bienestar promovidos por el Gobierno de México. Consiste en otorgar apoyo económico a jóvenes de entre 18 y 29 años , durante un periodo de capacitación de 12 meses.

Durante la capacitación, los jóvenes acuden a un Centro de Trabajo afiliado al programa, los cuales se benefician de la contribución, al mismo tiempo que los jóvenes aprenden y desarrollan habilidades para desempeñarse en el área trabajo .

Este programa brinda a las y los beneficiarios un apoyo económico mensual y seguro médico por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) durante el tiempo que dure la capacitación.

¿De cuánto será el apoyo económico en 2026?

A finales del 2025 el gobierno federal anunció un aumento al apoyo económico que brinda el programa para las y los jóvenes becarios que participan en él. Anteriormente, la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro era de 8 mil 480 pesos mensuales, sin embargo, este año la cantidad se ajustó de acuerdo con el aumento al salario mínimo de 13% en el país y un aumento de mas de 200 mil nuevos ingresos.

A partir del 1 de enero de 2026, las y los candidatos que queden seleccionados en las diversas vacantes, así como aquellos que ya formaban parte del programa, recibirán un apoyo económico de 9 mil 582 pesos al mes . El depósito de este monto se realiza directo a las tarjetas del Banco del Bienestar de las y los beneficiarios.

Para formar parte del programa, se recomienda estar atento a las rondas de postulación que se publican periódicamente en los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Habrá 250 mil nuevos ingresos

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, destacó que para 2026 el programa cuenta con un presupuesto aprobado de 25 mil 173 millones de pesos , destinado al pago directo y sin intermediarios del apoyo económico mensual a las y los jóvenes aprendices, así como a la cobertura del seguro médico del IMSS durante los 12 meses que dura la capacitación en centros de trabajo registrados y se estiman 250 mil nuevos ingresos.

Bolaños informó que durante 2026 el Programa atenderá a alrededor de 500 mil jóvenes , considerando tanto a quienes ya se encuentran en capacitación como a quienes se incorporarán a lo largo del año.

En este contexto, señaló que este 5 de enero iniciaron su capacitación 45 mil nuevas y nuevos jóvenes, quienes recibirán su primer pago el 28 de enero, a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, mismas que se entregarán durante esta semana en todo el país.

