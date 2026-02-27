Sheinbaum revela razón de que NO haya fotos del "Mencho" el pasado 22 de febrero

El pasado domingo 22 de febrero se realizó un operativo en Tapalpa, Jalisco, donde se confirmó la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG) desde su fundación en 2009. De acuerdo con la información oficial, perdió la vida cuando era trasladado a la Ciudad de México tras la acción encabezada por el Ejército mexicano.

Desde ese día, sus restos permanecieron presuntamente en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la colonia Guerrero, en la capital del país.

En este contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió un documento en el que se solicita la entrega de los restos de Oseguera Cervantes. El escrito fue presentado por una persona que afirmó ser representante legal de sus familiares. En el oficio se pedía formalmente la devolución del cuerpo, por lo que el representante social indicó llevar a cabo los procedimientos protocolarios necesarios para estar en posibilidad de concretar la entrega.

Sheinbaum responde sobre la "ausencia de evidencia visual"

Al ser cuestionada sobre si podían darse a conocer imágenes adicionales del enfrentamiento entre fuerzas federales y miembros del CNG, Sheinbaum explicó que parte del material debe mantenerse bajo resguardo por motivos de seguridad para los elementos que participaron.

Una reportera preguntó:

“En las reuniones que usted ha tenido con el Gabinete de Seguridad, se puede conocer, no hemos visto imágenes de cómo fue el enfrentamiento, y ¿Se puede conocer el motivo exacto de cómo fue el fallecimiento de Nemesio Oseguera?“.

La mandataria respondió que “lo platicó aquí el General Secretario, el lunes que estuvieron aquí, lo que se puede decir de lo que ocurrió durante el operativo, incluso mostró imágenes de un helicóptero que recibió impactos”. Añadió que existen otras grabaciones que deben resguardarse por la seguridad de los participantes y reiteró que ese material permanecerá protegido.

BB