Lunes, 06 de Julio 2026

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Sheinbaum recibe al director de Nubank, David Vélez; estima inversión de 4 MMDD

A través de sus redes sociales, la Presidenta de México confirmó este importante reunión en Palacio Nacional

Por: SUN .

Claudia Sheinbaum Pardo publicó una foto de su encuentro con David Vélez Osorno. X/@Claudiashein

Claudia Sheinbaum Pardo publicó una foto de su encuentro con David Vélez Osorno. X/@Claudiashein

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este lunes en Palacio Nacional al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo.

A través de sus redes, Sheinbaum Pardo mencionó una inversión estimada de Nubank de cuatro mil 200 millones de dólares para el período 2026–2030 en México.

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"En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo; me informaron la inversión estimada de cuatro mil 200 millones de dólares para el periodo 2026–2030 en nuestro país", escribió.

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JM

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