Sheinbaum reacciona al asesinato de Carlos Manzo

Este lunes 3 de noviembre, en la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, la Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció respecto al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue atacado la tarde del pasado sábado 1 de noviembre.

“Es condenable, cobarde y vil el homicidio de Carlos Manzo"

“Es condenable, cobarde y vil el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan”, resaltó Sheinbaum.

La Mandataria destacó tres puntos importantes tras el lamentable suceso:

“Primero, condenar el homicidio. Segundo, expresar la solidaridad y las condolencias a sus familiares y seres queridos. Tercero, informar que se están realizando todas las investigaciones derivadas de las detenciones efectuadas por parte de la Fiscalía de Michoacán; asimismo, se le está brindando todo el apoyo necesario por parte del Gabinete de Seguridad”, dijo.

Finalmente, la Presidenta enfatizó que no habrá impunidad en el caso: “Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solo materiales, sino también con quien ordenó la ejecución”, resaltó la Mandataria.

Esto se sabe sobre el asesinato de Carlos Manzo

Fue la tarde del pasado sábado 1 de noviembre cuando Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, fue asesinado en un ataque armado ocurrido en el centro de la ciudad, de acuerdo con informes del Gabinete de Seguridad de México, difundidos en redes sociales.

Tras el atentado, dos personas fueron detenidas como presuntas responsables y uno de los atacantes murió durante el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Carlos Manzo, quien gobernaba como presidente municipal independiente, participó recientemente en diversos eventos culturales y sociales del municipio, entre ellos la inauguración del Festival de Velas, una de las celebraciones más concurridas y representativas de la región.

Con información de SUN.

AS