Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre México y reitera condena de ataque de EU a Venezuela

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la condena del Gobierno de México al ataque de Estados Unidos a Venezuela y respondió a los recientes señalamientos del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que "algo se tiene que hacer con México", aunque no dijo que habría algo específico. La Jefa del Ejecutivo subrayó que, pese a ese tipo de declaraciones, existe una relación bilateral basada en la comunicación y el entendimiento, particularmente en materia de seguridad.

¿Qué dijo Trump sobre México?

En la mañana, uno de los periodistas presentes en el mensaje de Trump a la nación, cuestionó al mandatario sobre si el operativo en Venezuela debía interpretarse como un mensaje dirigido al Gobierno mexicano; éste respondió que no fue planeado con ese propósito y afirmó que mantiene una relación cordial con la Presidenta mexicana.

"No estaba planeado como un mensaje. Somos muy amigables con ella (Sheinbaum), es una buena mujer, pero ella no maneja México; los cárteles manejan México", declaró Trump.

El presidente estadounidense añadió que podría optar por una postura "políticamente correcta" y afirmar que la situación está bajo control, pero insistió en que, a su juicio, Sheinbaum enfrenta una presión constante del crimen organizado. Señaló además que el Gobierno mexicano se ha negado a permitir una mayor intervención de Estados Unidos en materia de seguridad.

"Ella está muy asustada de los cárteles que manejan México, pero se ha negado a que hagamos algo para ayudarla. Tenemos que hacer algo porque estamos perdiendo a miles de personas por las drogas que entran por la frontera sur", sostuvo.

Trump cerró su intervención con una frase que generó amplia reacción en redes sociales y en círculos políticos: "Algo tendremos que hacer con México".

La reacción de Sheinbaum a los dichos de Trump

Durante una entrevista después de su visita al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, en el estado de Tlaxcala, Sheinbaum señaló que México mantiene una coordinación constante con Estados Unidos. Afirmó que dicho vínculo se ha construido a partir de diversas reuniones bilaterales, incluida una realizada en territorio mexicano con la participación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Nosotros, como siempre lo hemos dicho: colaboración, coordinación, pero no subordinación", enfatizó la Presidenta al referirse a la relación en temas de seguridad y combate al narcotráfico.

Condena a la intervención en Venezuela

Después de la postura dada a conocer esta mañana en redes sociales, Sheinbaum reiteró la condena por su administración. La Presidenta adelantó que, tras contactos con otros jefes de Estado de la región, se analiza un pronunciamiento regional conjunto en defensa del multilateralismo y la unidad de América Latina.

Claudia Sheinbaum explicó que el Gobierno de México se rige por los principios constitucionales de política exterior, entre ellos la no intervención y la solución pacífica de controversias. Para ellos citó la doctrina Estrada como eje rector de la diplomacia nacional y recordó que el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas establece claramente la prohibición de intervenciones militares y la obligación de privilegiar salidas multilaterales.

También, al ser cuestionada sobre el futuro de la relación de México con el gobierno que continúe en Venezuela, ante declaraciones de Trump sobre una eventual transición impulsada por Washington, Sheinbaum indicó que el tema será revisado con su administración y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, siempre dentro del marco constitucional.

Por ahora, descartó sostener una comunicación directa con Trump, aunque aseguró que su administración se mantiene atenta a los acontecimientos internacionales y en contacto permanente con la Cancillería. Añadió que otros presidentes de América Latina han buscado al Gobierno mexicano y que en breve se dará a conocer un posicionamiento adicional.

Sheinbaum reiteró que México defenderá su política exterior soberana, se opondrá a cualquier intervención armada y promoverá soluciones pacíficas y multilaterales, al tiempo que mantendrá una relación institucional con Estados Unidos basada en el respeto mutuo y la cooperación.

