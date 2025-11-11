Martes, 11 de Noviembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 11 de noviembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este martes 11 de noviembre informa que estará con nubes con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 13 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 14 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 15 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 16 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

