Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 11 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 11 de noviembre informa que estará con nubes con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Jueves 13 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 14 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Sábado 15 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 16 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga