Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 11 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 11 de noviembre informa que estará con nubes con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 13 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 14 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 15 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 16 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

