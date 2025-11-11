Martes, 11 de Noviembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 11 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este martes 11 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 12 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

Jueves 13 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Viernes 14 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Domingo 16 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

