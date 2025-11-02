A finales de septiembre pasado, México y Estados Unidos lanzaron la Mission Firewall (Misión Cortafuegos), con el objetivo de detener el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano y fortalecer la cooperación bilateral en seguridad.

El objetivo, de acuerdo con lo anunciado, es combatir las redes criminales que abastecen a grupos delictivos en México mediante el contrabando de armas desde territorio estadounidense.

Entre los ejes centrales de la misión se encuentran el incremento de operativos fronterizos y la implementación de sistemas de identificación balística en las 32 entidades Federativas mexicanas.

Con ello, ambos gobiernos buscarán rastrear de forma más eficiente el origen y recorrido de las armas utilizadas en delitos, mejorando las investigaciones conjuntas.

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) expresa que la colaboración empezó, se le puso Mission Firewall para que la opinión pública de ambos países, sobre todo de México, identifique estos esfuerzos.

"La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos ha hecho un esfuerzo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los últimos meses de detener y desarticular redes de tráfico de armas de Estados Unidos hacia México", señaló Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de UDLAP.

Indicó que "han detenido a docenas de ciudadanos estadounidenses y mexico-estadounidenses, sobre todo, que han participado en esta red de compra de armas nuevas en armerías de Estados Unidos, y que son transportadas por México a cambio de dinero, pero también a través de trueque con droga".

Sánchez Lara considera que se ha puesto un énfasis particular en el trabajo conjunto con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos que tiene una oficina de enlace en la Embajada de Estados Unidos y en Guadalajara, Monterrey.

"Porque un arma de fuego puede tener varias partes (...) que fueron compradas en distintos momentos y en diferentes tiendas de armas en Estados Unidos. y ATF les ayuda a identificar el origen del arma, quién la compró cuándo la compró en Estados Unidos o si es de Estados Unidos", puntualizó el académico.

MV