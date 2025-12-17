Sheinbaum llama a ONU a evitar "derramamiento de sangre" en Venezuela

Este miércoles 17 de diciembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a asumir su papel y "evitar cualquier derramamiento de sangre" en Venezuela, luego que el mandatario estadounidense Donald Trump anunció un bloqueo naval a buques petroleros que entren o salgan del país sudamericano.

"No se le ha visto (a Naciones Unidas). Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos", afirmó la Jefa del Poder Ejecutivo Federal, al comentar en "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional la nueva medida de presión de Trump sobre el gobierno de Venezuela.

Estados Unidos desplegó en agosto una importante flotilla naval en el Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico.

