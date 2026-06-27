Sheinbaum inaugura planta de producción de moscas estériles contra el gusano barrenador en Chiapas

En un esfuerzo conjunto para frenar la propagación del gusano barrenador del ganado, los gobiernos de México y Estados Unidos inauguraron este sábado la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado, en Metapa de Domínguez, Chiapas, una estrategia clave para combatir la plaga que afecta al sector pecuario.

La apertura de la instalación se da en un contexto marcado por el cierre de la frontera estadounidense a las importaciones de ganado mexicano, medida implementada para evitar la propagación de esta enfermedad.

La ceremonia fue encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien estuvo acompañada por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, así como por el embajador de ese país en México, Ronald Johnson.

Con este proyecto binacional, ambos gobiernos buscan fortalecer las acciones de control y avanzar hacia la erradicación del gusano barrenador, considerado una de las principales amenazas para la ganadería en la región.

Durante el acto, el gobierno estadounidense anunció una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para fortalecer las operaciones de la nueva instalación, que tendrá capacidad para producir hasta 100 millones de moscas estériles por semana como parte de la estrategia biológica para frenar la reproducción del insecto.

La inauguración ocurre luego de que el 21 de noviembre de 2024 se confirmara el primer caso de gusano barrenador en México y después de que Estados Unidos decidiera cerrar su frontera al ganado mexicano en julio de 2025 ante el rebrote de la plaga.

Sheinbaum afirma que la nueva planta representa mucho más que una obra de infraestructura

Ante autoridades de ambos países, la Presidenta Sheinbaum afirmó que la nueva planta representa mucho más que una obra de infraestructura, pues simboliza la capacidad de la ciencia y de la cooperación internacional para resolver problemas que afectan a millones de personas.

"Esta planta representa mucho más que una obra de infraestructura. Representa la capacidad de la ciencia para ofrecer soluciones inteligentes, eficaces y sostenibles a desafíos que afectan la producción pecuaria, la seguridad alimentaria y la economía de miles de productores", expresó.

La Mandataria destacó que México, Estados Unidos y Panamá han unido esfuerzos para enfrentar una amenaza común y aseguró que la instalación fortalecerá la sanidad animal y la actividad ganadera en ambos países.

Asimismo, reconoció el respaldo técnico, financiero y político del gobierno estadounidense para concretar el proyecto.

"La principal aportación provino de Estados Unidos, así como su experiencia técnica y voluntad política para hacer realidad un proyecto que fortalece la sanidad animal y protege una actividad económica fundamental para nuestras dos naciones", señaló.

Incluso agradeció a la secretaria Rollins y, por su conducto, al presidente Donald Trump por el apoyo brindado para la construcción de la planta.

Sheinbaum sostuvo que la instalación es una muestra de que la relación bilateral puede construirse sobre la cooperación, el respeto mutuo y el reconocimiento de la soberanía de cada nación.

"Las enfermedades animales, las plagas y los retos de la seguridad alimentaria no conocen fronteras. Frente a esos desafíos, la mejor respuesta es sumar capacidades, compartir experiencia y construir soluciones comunes", afirmó.

Agricultura de EU destaca coordinación con México

Por su parte, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, aseguró que la inauguración constituye un ejemplo de cómo ambos gobiernos pueden trabajar de manera coordinada para resolver desafíos compartidos.

"Nuestros países han vencido esto antes, hace 40 o 50 años. Lo venceremos nuevamente antes de lo que cualquiera hubiera pensado, gracias al trabajo extraordinario que se realizará en esta instalación", afirmó.

La funcionaria estadounidense destacó que la construcción de la planta en apenas un año refleja el compromiso de ambas administraciones para responder a la emergencia sanitaria que representa el gusano barrenador.

Embajador Johnson anuncia inversión de 83.8 mdd

En tanto, el embajador Ronald Johnson anunció una nueva aportación de 83.8 millones de dólares por parte de Washington para ampliar la producción de moscas estériles y reforzar las acciones de prevención en ambos lados de la frontera.

"Hoy queremos anunciar que el gobierno de los Estados Unidos va a contribuir 83.8 millones de dólares más para este esfuerzo. Esto incluye producir más moscas estériles aquí en México y fortalecer los esfuerzos de prevención en los dos países", indicó.

El diplomático recordó que la técnica de liberación de moscas estériles permitió erradicar anteriormente el gusano barrenador de América del Norte y confió en que el éxito pueda repetirse.

"Las moscas estériles ayudaron a eliminar esta plaga de América del Norte anteriormente y ahora vamos a hacerlo otra vez", sostuvo.

Johnson subrayó que la sanidad animal y las cadenas productivas de ambos países están estrechamente vinculadas, por lo que combatir la plaga beneficia directamente a productores, consumidores y familias de México y Estados Unidos.

Con la nueva inversión anunciada por Estados Unidos, ambos gobiernos buscan acelerar la producción y liberación de insectos estériles, una estrategia que impide la reproducción del gusano barrenador y que décadas atrás permitió erradicar la plaga en la región.

La nueva planta se perfila así como una pieza clave para recuperar la confianza sanitaria, proteger al sector ganadero y avanzar hacia una eventual reapertura plena del comercio pecuario entre ambos países.

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NA