Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó este martes, desde "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Plan de Inversión en Infraestructura para el periodo 2026-2030 , el cual contempla una financiación histórica por 5.6 billones de pesos .

Con esta histórica inversión se busca impulsar el crecimiento económico, fortalecer el mercado interno y garantizar justicia social, prioridades dentro de las 100 promesas hechas por la Presidenta en 2024 .

"Son 5.6 billones de pesos en esta administración en ocho sectores estratégicos", precisó el funcionario. Detalló que el portafolio se definió tras analizar más de mil 500 proyectos de distintas dependencias federales.

La iniciativa se produce en medio del estancamiento de la economía mexicana, cuyo Producto Interior Bruto (PIB) en 2025 creció apenas un 0.5 % anual, la cifra más baja desde 2020.

Desglose del Plan de Inversión

El plan contempla inversiones en ocho sectores estratégicos, encabezados por energía, que concentrará el 54 % de los recursos, seguido de trenes (16 %), carreteras (14 %), puertos (6 %), salud (6 %) y agua (3 %), además de otros rubros, como educación .

La inversión adicional prevista para este 2026, equivale al 1.9 % del PIB, lo que representa 722 mil millones de pesos adicionales al gasto ya contemplado en el presupuesto de este año.

Para la ejecución del plan, el secretario anunció la creación de un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, coordinado por la Presidenta.

"Va a priorizar los proyectos y va a dar seguimiento y atención oportuna a cada uno de los proyectos, cómo va el avance físico, cómo va el avance financiero, en dónde está atorado", explicó.

La estrategia se apoyará en nuevos vehículos de inversión, con el objetivo de reducir costos financieros y elevar la transparencia .

"Van a ser fondos dedicados específicamente al financiamiento de esta estrategia y por lo tanto van a hacer vehículos muy transparentes y muy eficientes en sus costos", indicó Amador, quien adelantó que el Gobierno presentará una iniciativa de ley para actualizar el marco normativo.

La inversión tendrá impacto directo en la vida cotidiana: Sheinbaum

Por su parte, Sheinbaum precisó que este año la inversión pública se incrementará con nuevos esquemas financieros.

"Bueno, este año con estos esquemas diseñados por la Secretaría de Hacienda, vamos a aumentar la inversión en 722 mil millones de pesos más. ¿Cuánto es esto? 2 % del PIB", afirmó.

La Mandataria señaló que, en lo que resta del sexenio, la inversión total alcanzará los 5.9 billones de pesos, con predominio de recursos públicos y esquemas mixtos .

"La mayoría es inversión pública, y otra parte es inversión mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Pues que es inversión pública, o sea, del gobierno con un privado o inversión pública del gobierno con un sector social, con un ejido, con una comunidad", explicó.

Detalló, además, que en sectores estratégicos se mantiene el control público.

"En electricidad se garantiza que el 54 % sea público y el 46 % privado. ¿Cómo lo definimos? En la ley", subrayó.

La Presidenta destacó que el aumento de la inversión tendrá impacto directo en la vida cotidiana, pues habrá más carreteras, más acceso al agua potable, al drenaje, al riego agrícola y más producción de energía nacional con fuentes renovables .

Sheinbaum adelantó que durante febrero se presentarán de manera escalonada los proyectos por sector y anunció la creación de un Consejo de Planeación, que ella misma encabezará.

"Todo eso lo vamos a enviar en una ley muy sencilla que la vamos a presentar yo creo que esta misma semana a la Cámara de Diputados", concluyó.

