¿Qué se sabe sobre el ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán?

La mañana de este martes, el caso del ataque armado a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa, dio un giro luego de que se confirmara la detención de uno de los presuntos implicados .

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el arresto en sus redes sociales, donde precisó que “el detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal”.

La detención se realizó en un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué se sabe del ataque armado a diputados de Movimiento Ciudadano?

La tarde del miércoles pasado, los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya fueron atacados a balazos cuando salían de la Cámara de Diputados en el centro de Culiacán.

Tras el ataque a balazos con armas automáticas, los responsables abandonaron la unidad en la que viajaban a tres calles del lugar del atentado, frente al estadio universitario, y despojaron a trabajadores de una panadería de su camioneta.

Por la noche de ese día, el segundo vehículo fue localizado abandonado en el estacionamiento de un supermercado.

¿Quiénes son las víctimas?

Sergio Torres Félix es líder de Movimiento Ciudadano en Sinaloa con una larga trayectoria en la vida política del estado. Nació en Culiacán en junio de 1966 y este año cumplirá 60 años.

Sobre su estado, el secretario de Salud del Estado, Cuitlahuac González Galindo, explicó que dentro de la gravedad de las lesiones que presenta, se observa una mejoría, por lo que va a continuar bajo tratamiento médico.

La diputada Elizabeth Rafaela Montoya ha ocupado diversos cargos, principalmente en la capital del estado. Ha sido Regidora del Ayuntamiento de Culiacán, directora general del DIF Culiacán, coordinadora administrativa de la dirección de Obras Públicas, también de Culiacán, entre otros.

Este martes se informó que fue dada de alta luego de sufrir una lesión en el ojo y continuará con su rehabilitación en su hogar.

Célula de "Los Chapitos", responsable del ataque

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se identificó a una célula del grupo delictivo de "Los Chapitos" como responsable del ataque armado contra los diputados.

"La investigación la estamos trabajando directamente el gabinete de Seguridad, las instituciones del gobierno federal. Fue una célula de ‘Los Chapitos’" , dijo el secretario de Seguridad.

Esta mañana, el funcionario aseguró que los trabajos continúan para detener al resto de los implicados.

