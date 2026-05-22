Sheinbaum firma Acuerdo Global Modernizado con la UE y resalta alianza estratégica

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que la relación de su país con la Unión Europea vive un momento "histórico" de cooperación y desarrollo compartido, tras la firma del Acuerdo Global Modernizado junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"México recibe a la Unión Europea con la convicción de que vivimos un momento histórico en nuestra relación, un tiempo en el que nuestras naciones elegimos la cooperación y el bienestar compartido. México ha decidido mirar hacia el mundo entero con dignidad, con fortaleza", expresó la mandataria en una rueda de prensa, tras la cumbre México-UE celebrada en la capital mexicana.

Acompañada de Von der Leyen y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, la mandataria mexicana destacó que la UE "ha demostrado al mundo que la cooperación para el desarrollo es viable".

En este contexto, Sheinbaum recordó el "ejemplo para el mundo" que, a su juicio, supuso el hecho de que los países europeos construyeran un proyecto común, por lo que valoró el Acuerdo Global Modernizado suscrito como la posibilidad de "consolidar una relación estratégica basada en el respeto mutuo, la igualdad entre naciones y la confianza en un futuro común".

"Este acuerdo abre enormes oportunidades para ambas regiones. Permitirá ampliar el intercambio comercial (...) fortalecer nuestras cadenas productivas y generar nuevas inversiones que impulsen empleos dignos y bien remunerados", afirmó la jefa de Estado.

De este modo, Sheinbaum reivindicó el papel de México como socio "fundamental" de Europa en sectores como el farmacéutico, las energías limpias o la inteligencia artificial.

"Nuestra nación cuenta con ventajas extraordinarias, una ubicación geográfica privilegiada, infraestructura en expansión, estabilidad macroeconómica, una fuerza laboral joven y capacitada, y una creciente capacidad industrial", añadió.

Por ello, la mandataria mexicana apuntó que el pacto con la UE abrirá "nuevas oportunidades" para estudiantes o investigadores del país norteamericano, a la vez que es un "ejemplo" de una forma de fortalecimiento económico con "respeto a nuestras soberanías".

"Vivimos tiempos complejos a nivel internacional, pero es precisamente en estos momentos cuando debemos actuar con más cooperación, más diálogo y más visión humanista. La prosperidad del futuro debe ser compartida o no será duradera", señaló Sheinbaum.

México y la UE sellaron este viernes el Acuerdo Global Modernizado, además de un Acuerdo Comercial Interino y una carta de intención para establecer un diálogo político y estratégico sobre coordinación en asuntos globales, con el objetivo de actualizar una relación bilateral iniciada formalmente en el año 2000.

MF