Sheinbaum envía mensaje a Trump tras incidente en cena de corresponsales en Washington

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó la violencia y envió un mensaje a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que fue evacuado de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tras registrarse detonaciones de disparos.

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El incidente ocurrió la noche de este sábado 25 de abril de 2026 durante la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), celebrada en el Hotel Hilton, en Washington. La situación generó momentos de tensión entre los asistentes y obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad.

La mandataria mexicana utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por los hechos, señalando que se sentía aliviada de que el presidente Trump y su esposa, Melania Trump, se encontraran en buen estado de salud. Además, condenó cualquier acto de violencia y reiteró su postura sobre la importancia de mantener el diálogo y la paz.

"Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos", expresó Sheinbaum a través de X.

"Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino", agregó.

De acuerdo con los primeros reportes, el Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó de inmediato al presidente Donald Trump, junto con su esposa Melania Trump y otros miembros del Gabinete estadounidense, luego de que dentro del recinto se escucharan lo que parecían ser disparos . La rápida movilización generó incertidumbre entre los presentes.

Trump y funcionarios estadounidenses fueron retirados del salón principal mientras elementos de seguridad activaban los protocolos de emergencia. Según la información, el Servicio Secreto y otras autoridades rodearon el salón de banquetes mientras los invitados trataban de resguardarse y se buscaba descartar cualquier amenaza mayor.

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Poco después, el presidente Donald Trump se pronunció a través de su red social Truth Social para confirmar que u n sospechoso fue detenido por este incidente de seguridad que generó caos en el Hotel Hilton de Washington.

"El Servicio Secreto y la Policía hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido", escribió Trump.

Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

Con información de SUN y EFE

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