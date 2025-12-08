Desde el inicio de su mandato, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en una de las personas más mediáticas de México y alcanzó el reconocimiento internacional por su liderazgo no solo como la primera Mandataria de nuestro país, sino por su desarrollo en su rama académica y sus discursos en favor de las mujeres.

El que Claudia Sheinbaum tenga puestos los ojos de muchos en ella la llevó a que en esta ocasión fuera considerada por el diario "The New York Times" como una de las 67 personas más elegantes de 2025, destacando una de las características que ha hecho parte de su imagen como Presidenta: su vestimenta con bordados creados por manos indígenas.

Y es que ya sea en las ya conocidas conferencias matutinas o en eventos públicos o protocolarios, la Presidenta ha dejado ver que su guardarropa tiene uno de los sellos mexicanos más emblemáticos y ancestrales , como lo es el arte del bordado, que ha sabido ser combinado con colores sobrios, elegantes y monocromáticos, dejando resaltar la vivacidad de los coloridos hilos y los diseños - en su mayoría de flores- que dan dinamismo al atuendo y distinguen el arte y talento mexicano de los artesanos indígenas.

"The New York Times" destaca a Sheinbaum por su elegancia

Que la Presidenta Sheinbaum Pardo aparezca en la lista de las 67 personas más elegantes de 2025 no es de sorprender, pues su imagen ha sido tema de conversaciones e incluso parte de su campaña para promoverse como candidata presidencial en 2024, donde su silueta fue su recurso para quedarse en la memoria colectiva, al estilo Alfred Hitchcock.

"En su primer año en el cargo, la Presidenta de México ha llamado la atención sobre la moda indígena del país al usar ropa bordada y tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales", así describe "The New York Times" la característica por la que consideró a la Mandataria en su lista.

Cabe destacar que, desde antes de ser elegida como Presidenta, Claudia Sheinbaum destacó el uso de prendas bordadas por artesanos mexicanos, al portarlas en eventos públicos o en su día a día.

"The New York Times" hizo referencia a las "medidas enérgicas" contra las grandes marcas que crean imitaciones de los bordados mexicanos, luego de que firmas de ropa quisieran apropiarse de diseños locales, el ejemplo más reciente es cuando Adidas lanzó el modelo "Oaxaca Slip-On", por lo que fue acusada de apropiación cultural por copiar el diseño de los huaraches tradicionales zapotecas de México.

Hace unos días, la Presidenta Sheinbaum llevó el arte mexicano a Estados Unidos, al lucir un vestido morado con flores violetas y detalles verdes en el Kennedy Center en Washington DC , lugar donde se llevó a cabo el sorteo de la Copa FIFA 2026.

Los otros 66 de la lista de "The New York Times"

Además de Claudia Sheinbaum, personalidades como Melania Trump, el Papa León XIV, Pedro Elias Garzon Delvaux, Noah Wyle, Alexander Skarsgard y Robby Hoffman aparecen en la lista, así como actrices y actores destacados como Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet y el comediante Cole Escola.

Los cantantes no se quedan atrás, y como era de esperarse por la fama mundial que lo acompaña, Bad Bunny aparece en esta lista, al igual que Sabrina Carpenter, Liam and Noel Gallagher, Cardi B y Doechii.

Te puede interesar: Estados Unidos deja a su suerte a miles de migrantes que buscaban asilo

Pero también destacan objetos como Labubus de la tenista japonesa Naomi Osaka, el smoothie viral y de lujo creado por el supermercado orgánico de California Erewhon Market, los personaje de la tía Gladys en la película de terror "Weapons" y Elijah ‘Smoke’ Moore y Elias ‘Stack’ Moore en "Sinners" y Rumi en "KPop Demon Hunters".

"The New York Times" señala que los integrantes de esta lista "todos moldearon las nociones de estilo y autoexpresión".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV