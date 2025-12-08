Lunes, 08 de Diciembre 2025

Conductor atropella a un grupo de peregrinos en Nuevo León

En su camino a la parroquia de Nuestra Señora del Pueblito, en donde veneran a la Virgen de la Purísima Concepción, los feligreses fueron embestidos

Por: EFE

El director de Protección Civil del estado norteño, Érik Cavazos Cavazos, señaló que hasta el momento se desconocen las causas del hecho. EFE/U. Ruíz

Al menos ocho personas de un grupo de peregrinos resultaron lesionadas tras haber sido atropelladas por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga en el estado de Nuevo León.

Los hechos, que ya son investigados por las autoridades, se registraron en el centro del ayuntamiento de Hidalgo, cuando los feligreses se dirigían a la parroquia de Nuestra Señora del Pueblito, en donde veneran a la Virgen de la Purísima Concepción.

Protección Civil del estado de Nuevo León informó que un vehículo arrolló a la peregrinación que se dirigía hacia la iglesia local y dejó un saldo de ocho lesionados, que fueron trasladados a distintos hospitales del área metropolitana.

Los heridos fueron identificados como Irasema Gutiérrez Escamilla, de 65 años; Blanca Estela Sánchez, de 58 años; Gloria Moreno Alvarado, de 86 años; María Delia González Martínez, de 65 años, y María Verónica Limbrera Ibarra, de 67 años, y tres personas más no pudieron ser identificadas.

El director de Protección Civil del estado norteño, Érik Cavazos Cavazos, señaló que hasta el momento se desconocen las causas del hecho.

"La persona responsable se da a la fuga, no sabemos las causas del accidente, ya lo determinarán las autoridades correspondientes", dijo.

El percance se registró en el marco de las celebraciones del 12 de diciembre, fecha en que los católicos conmemoran la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, y motivo por el cual se realizan estas caminatas de devotos llamadas peregrinaciones.  

