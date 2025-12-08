Lunes, 08 de Diciembre 2025

Centrobús en CDMX: ruta del nuevo transporte que arranca en el Mundial 2026

El Centrobús en CDMX, que arranca en el Mundial 2026, contará con 11 autobuses  eléctricos, que tendrán capacidad para 50 a 80 personas.

X / @HectorUlisesGN / ESPECIAL / FIFA

Con motivo del Mundial 2026 en Ciudad de México se implementará un nuevo proyecto de movilidad: Centrobús, nuevo transporte que ofrecerá más opciones de traslado para la ciudadanía y que ya cuenta con horarios establecidos.

¿Cuál será la ruta y características del Centrobús?

De acuerdo con información del gobierno de la Ciudad de México el Centrobús contará con 11 autobuses  eléctricos, que tendrán capacidad para 50 a 80 personas.

Asimismo el  transporte incluirá espacios accesibles para  personas con movilidad reducida, cámaras de seguridad, ventilación y asientos ergonómicos, con el fin de tener un transporte seguro, cómodo e inclusivo, con un mínimo impacto ambiental.

Por otro lado, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises  García Nieto, informó que el transporte recorrerá sitios y monumentos emblemáticos de la  capital. Actualmente, las autoridades capitalinas continúan con el progreso del Centrobús en la CDMX.

     

¿Cuándo será inaugurado el Centrobús en CDMX?

Aún no hay fecha confirmada para la inauguración del Centrobús; lo que sí es un hecho es que será antes del Mundial 2026 y formará parte del proyecto de movilidad en la capital.

Cabe destacar que el Centrobús contará con un circuito cerrado de movilidad que conectará con los principales atractivos del Centro Histórico de la CDMX, para así permitir a los turistas explorar  la zona de manera cómoda y segura, integrando la movilidad urbana con el turismo cultural.

     

¿Cuándo es el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo 11 de junio. Se trata de la edición más grande jamás vista: el evento mundial verá 104 juegos con 48 equipos jugados en 16 ciudades anfitrionas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. 

