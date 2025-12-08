Centrobús en CDMX: ruta del nuevo transporte que arranca en el Mundial 2026

Con motivo del Mundial 2026 en Ciudad de México se implementará un nuevo proyecto de movilidad: Centrobús, nuevo transporte que ofrecerá más opciones de traslado para la ciudadanía y que ya cuenta con horarios establecidos.

¿Cuál será la ruta y características del Centrobús?

De acuerdo con información del gobierno de la Ciudad de México el Centrobús contará con 11 autobuses eléctricos, que tendrán capacidad para 50 a 80 personas.

Asimismo el transporte incluirá espacios accesibles para personas con movilidad reducida, cámaras de seguridad, ventilación y asientos ergonómicos, con el fin de tener un transporte seguro, cómodo e inclusivo, con un mínimo impacto ambiental.

Por otro lado, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, informó que el transporte recorrerá sitios y monumentos emblemáticos de la capital. Actualmente, las autoridades capitalinas continúan con el progreso del Centrobús en la CDMX.

#1erInformeSEMOVI | El #Centrobús recorrerá sitios y monumentos emblemáticos del corazón de la #CapitalDeLaTransformación. pic.twitter.com/fkxEaU8wt2— Héctor Ulises García Nieto (@HectorUlisesGN) November 14, 2025

¿Cuándo será inaugurado el Centrobús en CDMX?

Aún no hay fecha confirmada para la inauguración del Centrobús; lo que sí es un hecho es que será antes del Mundial 2026 y formará parte del proyecto de movilidad en la capital.

Cabe destacar que el Centrobús contará con un circuito cerrado de movilidad que conectará con los principales atractivos del Centro Histórico de la CDMX, para así permitir a los turistas explorar la zona de manera cómoda y segura, integrando la movilidad urbana con el turismo cultural.

Nos reunimos con instancias del @GobiernoMX y @GobCDMX en la Mesa Vialidad en la que se coordinan las instrucciones de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM para el mejoramiento de la circulación de las líneas del Metrobús que cruzan el #CentroHistórico, gestión del #Centrobús,… pic.twitter.com/PoF8Bc3Swq— Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) December 4, 2025

¿Cuándo es el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo 11 de junio. Se trata de la edición más grande jamás vista: el evento mundial verá 104 juegos con 48 equipos jugados en 16 ciudades anfitrionas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

AS